Μια πρωτότυπη αλλά ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη τακτική ελέγχου της τροχαίας έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στον Καναδά, μετά από περιστατικά όπου η Αστυνομία χρησιμοποίησε drones για να «παρακολουθεί» οδηγούς, και στη συνέχεια τους επέβαλε πρόστιμα για απόσπαση προσοχής.

Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, οι αρχές πέταξαν drones πάνω από πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους και κόμβους. Ο στόχος ήταν να εντοπίζονται οδηγοί που χρησιμοποιούν κινητό ή αποσπάται η προσοχή τους, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η πρακτική αυτή όμως έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς πολλοί οδηγοί που σταμάτησαν ακόμη και σε φανάρι, είδαν μπροστά τους ένα drone και αντί να συνεχίσουν απλά το δρόμο τους, άρχισαν να το φωτογραφίζουν. Λίγα λεπτά μετά όμως έλαβαν κλήση για «απόσπαση προσοχής».

Πολλοί χρήστες στα social υποστηρίζουν ότι η χρήση drones από την τροχαία για τέτοιους σκοπούς δεν είναι μόνο αμφιλεγόμενη από άποψη νομιμότητας, αλλά ενδέχεται να δημιουργεί και παράδοξες καταστάσεις όπου οι ίδιοι οι αστυνομικοί γίνονται αιτία απόσπασης προσοχής. Ο βασικός προβληματισμός επικεντρώνεται στην απλή ανθρώπινη περιέργεια.

Σε πολλές περιπτώσεις, άνθρωποι που περίμεναν σε κόκκινο φανάρι ανέφεραν ότι βγήκαν από το αυτοκίνητό τους για μια φωτογραφία, ή απλά φωτογράφισαν το drone μέσα από το αυτοκίνητο και λίγα λεπτά αργότερα βρήκαν κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η αστυνομία από την άλλη, υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να αποτρέψουν κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών κατά την οδήγηση, ένα φαινόμενο που έχει δείξει να προκαλεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως. Η χρήση drones επιτρέπει θεωρητικά ευρεία κάλυψη και συνεχή παρακολούθηση σε περιοχές όπου οι στατικοί αστυνομικοί ή οι κάμερες δεν μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα.

Όταν η ίδια η παρουσία ενός drone γίνεται η αιτία για να αποσπαστεί η προσοχή ενός οδηγού, τότε τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η τακτική αυτή πραγματικά βελτιώνει την οδική ασφάλεια ή απλώς δημιουργεί μια νέα μορφή ελέγχου.