Κατά καιρούς οι αστυνομικοί ακούνε κάθε είδους δικαιολογίες από οδηγούς που πιάνονται να παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Ωστόσο, η εξήγηση που έδωσε ένας οδηγός στον Καναδά διεκδικεί με αξιώσεις μία θέση στις πιο παράξενες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 111 χλμ./ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ήταν μόλις 60 χλμ./ώρα, δηλαδή σχεδόν με τη διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη.

Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον ρώτησαν γιατί κινούνταν τόσο γρήγορα, εκείνος φέρεται να απάντησε πως είχε μόλις πλύνει το αυτοκίνητό του και προσπαθούσε να το… στεγνώσει από τα νερά που είχαν μείνει πάνω στο αμάξωμα.

Η δικαιολογία μπορεί να προκάλεσε χαμόγελα, δεν έπεισε όμως καθόλου τις Αρχές

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός ξεπερνούσε το όριο που ο καναδικός νόμος χαρακτηρίζει ως «υπερβολική ταχύτητα», καθώς βρισκόταν πάνω από 40 χλμ./ώρα από το επιτρεπόμενο όριο. Αποτέλεσμα ήταν να βεβαιωθεί παράβαση, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης για επτά ημέρες.

Το Lexus που έγινε viral

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν τα στοιχεία του οδηγού, ούτε επιβεβαίωσαν επίσημα το μοντέλο του αυτοκινήτου. Ωστόσο, από τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε, πολλοί εκτιμούν πως πρόκειται για ένα Lexus LS δεύτερης γενιάς της δεκαετίας του ’90. Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη δικαιολογία του οδηγού και να προτείνουν πιο… παραδοσιακές μεθόδους στεγνώματος, όπως ένα πανί μικροϊνών ή τους ειδικούς αεροστεγνωτήρες που διαθέτουν αρκετά πλυντήρια αυτοκινήτων.

Η απάντηση της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, αλλά πέρασαν και το μήνυμά τους προς όλους τους οδηγούς. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, καμία δικαιολογία δεν επιτρέπει την οδήγηση με τόσο υψηλή ταχύτητα, προσθέτοντας ότι οι οδηγοί πρέπει να τηρούν τα όρια κυκλοφορίας… ακόμη και αν έχουν μόλις πλύνει το αυτοκίνητό τους.