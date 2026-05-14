Όταν ακούς JCB, το μυαλό σου πάει σίγουρα σε εκσκαφείς, φορτωτές και εργοτάξια. Όχι σε ρεκόρ ταχύτητας στις αχανείς αλυκές της Utah. Κι όμως, η βρετανική εταιρία ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Bonneville Salt Flats με ένα νέο θηρίο που ονομάζεται Hydromax και στόχο να γράψει ιστορία ως το ταχύτερο υδρογονοκίνητο όχημα στον κόσμο.

Το νέο JCB Hydromax είναι ένα ακραίο όχημα μήκους σχεδόν 10 μέτρων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για έναν σκοπό. Να κινηθεί με πάνω από 563 χλμ./ώρα. Αν τα καταφέρει, όχι μόνο θα συντρίψει το υπάρχον ρεκόρ υδρογονοκίνητου οχήματος, αλλά θα ξεπεράσει και το ιστορικό Dieselmax της ίδιας της JCB, το οποίο από το 2006 παραμένει το ταχύτερο diesel όχημα στον κόσμο με ταχύτητα 563χλμ./ώρα.

Το Hydromax χρησιμοποιεί δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης που καίνε υδρογόνο, αποδίδοντας συνολικά περίπου 1.600 ίππους. Κάθε κινητήρας παράγει περίπου 800 ίππους και βασίζεται στην τεχνολογία που ήδη εξελίσσει η JCB για τα μηχανήματα έργου του μέλλοντος.

Η εταιρία επένδυσε πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες και πέντε χρόνια εξέλιξης πάνω στους υδρογονοκινητήρες, θέλοντας να αποδείξει πως το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική λύση όχι μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και για βαριά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα εργοταξίων.

Πίσω από το project βρίσκονται επίσης κορυφαία ονόματα της μηχανολογίας. Η Prodrive συμμετέχει στην κατασκευή του οχήματος, η Ricardo στην εξέλιξη των κινητήρων και η Xtrac στο σύστημα μετάδοσης. Στο τιμόνι θα βρίσκεται ξανά ο Andy Green, ο άνθρωπος που παραμένει μέχρι σήμερα ο ταχύτερος άνθρωπος στον πλανήτη, έχοντας σπάσει το φράγμα του ήχου στην ξηρά με το Thrust SSC το 1997 στα 1.227χλμ./ώρα. Ο ίδιος ήταν και ο οδηγός του Dieselmax πριν από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με την JCB, το νέο Hydromax έχει εντελώς νέο αεροδυναμικό σχεδιασμό σε σχέση με το Dieselmax, με στόχο καλύτερη σταθερότητα στις ακραίες ταχύτητες και μικρότερη αντίσταση αέρα. Το αυτοκίνητο διαθέτει τετρακίνηση, διπλό σύστημα μετάδοσης και ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση ώστε να μπορεί να παραμένει σταθερό στις αχανείς αλυκές του Bonneville.

Οι πρώτες δοκιμές θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν η ομάδα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το περίφημο Bonneville Speed Week τον Αύγουστο, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη προσπάθεια για το ρεκόρ υπό την επίβλεψη της FIA.