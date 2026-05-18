Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο συνώνυμο του χαμηλού κέντρου βάρους, της fun to drive οδήγησης και των καλοκαιρινών ανέμελων διαδρομών στην άσφαλτο, αυτό είναι το Mazda MX-5. Κάποιοι όμως αποφάσισαν πως το Miata μπορεί να παίξει και έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, και το μετέτρεψαν σε ένα ακραίο off-road project που μοιάζει βγαλμένο από τις ταινίες Mad Max.

Πίσω από την κατασκευή βρίσκεται η Paco Motorsports, μία εταιρία από το Κεντάκι των ΗΠΑ που τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται στο να μετατρέπει Miata σε μικρά rally raid «τέρατα». Αυτή τη φορά όμως πήγαν το project αρκετά πιο μακριά, χρησιμοποιώντας την τελευταία γενιά του MX-5.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μοναδικό. Το χαμηλό διθέσιο roadster απέκτησε τεράστια απόσταση από το έδαφος, FOX αναρτήσεις μεγάλων διαδρομών, all-terrain ελαστικά, μεταλλικά φουσκωμένα φτερά και LED προβολείς που θυμίζουν περισσότερο rally dakar αγωνιστικό παρά ιαπωνικό cabrio πόλης.

Μάλιστα, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις της κατασκευής. Η πρώτη ονομάζεται “Beachster” και δημιουργήθηκε για χρήση στις ΗΠΑ, ενώ η δεύτερη με όνομα “Simba” προορίζεται για καθημερινή χρήση στην Τανζανία και τις ερήμους της περιοχής. Ναι, κάποιος αποφάσισε πως ένα MX-5 είναι ιδανικό αυτοκίνητο για… αφρικανικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Και το πιο εντυπωσιακό; Παρά την ακραία εμφάνιση, ο κινητήρας παραμένει σχεδόν εργοστασιακός. Κάτω από το καπό συνεχίζει να βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός 2.0 λίτρων της Mazda, με μικρές μόνο βελτιώσεις στην απόκριση γκαζιού και διαφορετικό μπλοκέ διαφορικό.

Φυσικά, οι αλλαγές αυτές έχουν και το τίμημά τους. Το MX-5 έχασε μεγάλο μέρος από την «χειρουργική» οδική συμπεριφορά του στην άσφαλτο, απέκτησε περισσότερες κλίσεις και σαφώς αυξημένη κατανάλωση. Από την άλλη όμως, πλέον μπορεί να κινηθεί σε χώμα, πέτρες, άμμο και διαδρομές που κανονικά ούτε SUV δεν τολμούν να περάσουν.

Το internet φυσικά έχει ήδη χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Οι μισοί αποθεώνουν την τρέλα της κατασκευής λέγοντας πως «έτσι πρέπει να είναι τα project cars», ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν ιεροσυλία να μετατρέπεται ένα Miata σε off-road όχημα. Εσείς ποιο στρατόπεδο διαλέγετε;