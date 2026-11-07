Ένα βίντεο από τροχαίο στις ΗΠΑ έγινε viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την επικίνδυνη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Πρωταγωνίστρια είναι η 37χρονη Gaila Palo, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, η οποία εμφανίζεται να οδηγεί ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και να ασχολείται επί αρκετά δευτερόλεπτα με το κινητό της, λίγο πριν χάσει τον έλεγχο και βγει από τον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ η γυναίκα οδηγούσε ένα Nissan Leaf του 2013, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω της πλατφόρμας Turo. Η εσωτερική κάμερα του αυτοκινήτου κατέγραψε όσα συνέβησαν και το υλικό δημοσιοποιήθηκε αργότερα από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, Jose Arevalo.

Το βίντεο που έγινε viral



Στο επίμαχο βίντεο, η Palo φαίνεται να κρατά το κινητό της και να πληκτρολογεί, έχοντας αποσπάσει την προσοχή της από τον δρόμο. Μάλιστα κάποια στιγμή έχει πιάσει το κινητό με τα δύο χέρια, αφήνοντας το τιμόνι εντελώνς. Το αυτοκίνητο αρχίζει σταδιακά να παρεκκλίνει από την πορεία του. Όταν η οδηγός αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, προσπαθεί να επαναφέρει τον έλεγχο, όμως δεν καταφέρνει να αποφύγει την έξοδο από τον δρόμο. Το Nissan καταλήγει εκτός οδοστρώματος και προσκρούει σε ένα γραμματοκιβώτιο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικαστική υπόθεση, μετά το ατύχημα η γυναίκα πίστευε ότι κάποιο άλλο όχημα την είχε αναγκάσει να βγει από τον δρόμο. Αυτή ήταν και η αρχική εκδοχή που φέρεται να μετέφερε στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Όταν εκείνος είδε το βίντεο, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε άλλο όχημα στο περιστατικό και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την καταγραφή.

Η αγωγή και οι καταγγελίες για παραβίαση της ιδιωτικότητας

Η ιστορία, ωστόσο, δεν σταμάτησε στο τροχαίο. Η Gaila Palo προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου την κατέγραψε χωρίς να έχει ενημερωθεί επαρκώς για την ύπαρξη της εσωτερικής κάμερας και στη συνέχεια δημοσιοποίησε το υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι η διάδοση του βίντεο είχε σοβαρές συνέπειες στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Αναφέρει ότι δέχθηκε προσβλητικά μηνύματα και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ισχυρίζεται ότι η υπόθεση έγινε αντικείμενο συζητήσεων ακόμη και στον χώρο εργασίας της. Περιγράφει επίσης ψυχολογική επιβάρυνση, άγχος και φόβο ότι θα αναγνωρίζεται από αγνώστους εξαιτίας του βίντεο.

Η αγωγή δεν στρέφεται μόνο κατά του ιδιοκτήτη του οχήματος. Στους εναγόμενους περιλαμβάνονται η Turo, η Meta, η Reddit και το YouTube, καθώς και μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν το υλικό. Η Palo υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα ιδιωτικότητας και ζητά αποζημίωση, ενώ σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα η διεκδίκησή της ανέρχεται τουλάχιστον σε 500.000 δολάρια.

Η δικαστική εξέλιξη

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της Turo και του Arevalo για υποχρεωτική διαιτησία, κρίνοντας ότι οι όροι χρήσης της πλατφόρμας περιλάμβαναν δεσμευτική συμφωνία επίλυσης διαφορών μέσω αυτής της διαδικασίας. Η γυναίκα είχε αποδεχθεί τους όρους κατά τη δημιουργία λογαριασμού και την κράτηση του οχήματος, ακόμη κι αν, όπως υποστήριξε, δεν τους είχε διαβάσει.

Η συγκεκριμένη ιστορία αναδεικνύει από τη μία, τους κινδύνους που δημιουργεί η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και, από την άλλη, τα όρια της καταγραφής και της δημοσιοποίησης προσωπικών στιγμών μέσω καμερών αυτοκινήτου.