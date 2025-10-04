Χρειάζονται πολλή εργασία και αρκετοί άνθρωποι για να φτιαχτούν τα fire Crackers, ή, αν προτιμάτε, τα πυροτεχνήματα. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε για να κάνουν εντύπωση, είτε πάνω σε τούρτες, ή τα ανάβουμε σε κάποια εκδήλωση.

Ινδί

Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει τον τρόπο παρασκευής τους στην Ινδία.

Κάποιοι ίσως θα πουν ότι τα μέσα είναι πρωτόγονα και πρωτότυπα. Μπορεί και να έχουν δίκιο. Όμως η ουσία είναι, ότι το καλό πράγμα και η φαντασμαγορία, θέλουν … κόπο και πολλά υλικά, τα περισσότερα από τα οποία, ούτε που τα φανταζόμαστε …

Και αυτό μας δείχνουν στην Ινδία.

Το αποτέλεσμα πάντως είναι εντυπωσιακό …

Δείτε το βίντεο: