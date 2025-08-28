Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο, από αυτό το βίντεο. Τρομακτική καραμπόλα 9 οχημάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί απλά και μόνο εάν όλοι διατηρούσαν σωστές αποστάσεις (ανάλογα και με τις ταχύτητες που κινούνται φυσικά).

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, τα πλάνα ξεκινάνε με μία “αδέσποτη” ρόδα στην τρίτη ταχύτερη λωρίδα ενός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου. Το Ι.Χ. που πλησιάζει πρώτο σταματάει και ο οδηγός του δείχνει ανήμπορος να την αποφύγει (παρά το γεγονός πως η ρόδα έχει σταματήσει). Δεν αλλάζει λωρίδα και ουσιαστικά ακινητοποιεί το όχημα του.

Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα ένα ταξί πέφτει πάνω του και ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσει μία τρομακτική καραμπόλα που ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο φορτηγό χωματουργικό να έχει διπλώσει. Το συμβάν έλαβε χώρα στη Ρωσία και ευτυχώς δεν έχασε κανείς τη ζωή του, παρά τα τρομακτικά στιγμιότυπα που δείχνουν δύο οδηγούς να τρέχουν πεζοί για να αποφύγουν τα οχήματα.