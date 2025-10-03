Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα, προφανώς ευκατάστατο, ζευγάρι από τις Η.Π.Α. έχει δύο μεγάλες αγάπες. Τα καλά αυτοκίνητα και το Labrador τους. Γνωρίζοντας πως με την κατάλληλη επιταγή, η RR δεν αρνείται ποτέ παραγγελίες, αποφάσισε να τα συνδυάσει.

Το μοντέλο ονομάστηκε Spectre Bailey, επιμελημένο από το Ιδιωτικό Γραφείο της Rolls-Royce στη Νέα Υόρκη, το οποίο αναλαμβάνει μόνο ειδικές παραγγελίες.

Ένα Πορτρέτο… με πολλά άλογα

Ανάμεσα στα πίσω καθίσματα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, ένα πορτρέτο του Bailey, που δεν είναι βαμμένο αλλά ξύλινο – χειροποίητο. Για να είσαι όσο πιο αληθοφανές γίνεται, pερισσότερα από 180 ξεχωριστά κομμάτια επένδυσης σε 22 διαφορετικές αποχρώσεις κόπηκαν, διαμορφώθηκαν και συναρμολογήθηκαν, μια εργασία που απαιτούσε πάνω από τέσσερις μήνες χειρωνακτικής εργασίας. Με άλλα λόγια, το πορτρέτο του σκύλου χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί από το ίδιο το αυτοκίνητο.

Το υπόλοιπο εσωτερικό είναι σχεδιασμένο ώστε να θυμίζει τη γούνα του Bailey, του σκύλου. Κυριαρχούν το Creme Light, με πινελιές Dark Spice και Casden Tan να συμπληρώνουν την αντίθεση, όλα πλαισιωμένα από επένδυση High Gloss Royal Walnut.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν το πρόσεξε, ένα αποτύπωμα πατούσας κοσμεί την πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό, με περισσότερα διάσπαρτα σε ροζ-χρυσό χρωματισμό να υπάρχουν σε άλλα σημεία.

Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, αφοσιωμένο στον σκύλο τους. Το κύριο αμάξωμα φέρει Crystal Fusion, ολοκληρωμένο με μια ειδική απόχρωση που ονομάζεται Beautiful Bailey, μια ιριδίζουσα βαφή αποτυπώνει το δέρμα που υπάρχει στα αυτιά του σκύλου.

Κάτω από όλες τις προσαρμοσμένες λεπτομέρειες, παραμένει μία κανονική Spectre. Η ισχύς προέρχεται από ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που παράγει 584 ίππους υποστηριζόμενο από μια μπαταρία 120 kWh που επαρκεί για 428 χλμ. με μία φόρτιση.

Σε αντίθεση με τον Bailey, του οποίου η εικόνα κοσμεί τώρα τη μισή καμπίνα, το ζευγάρι πίσω από τη Spectre Bailey προτιμούσε να παραμείνει ανώνυμο. Προχώρησε όμως στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε λάτρεις των αυτοκινήτων, αλλά είμαστε επίσης λάτρεις και των ζώων, και ο σκύλος μας Bailey είναι ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας. Όταν ξεκινήσαμε την παραγγελία μας για το Rolls-Royce Spectre, είδαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο που θα μας τον θυμίζει για δεκαετίες. Σε συνεργασία με την Rolls-Royce Bespoke Collective, μείναμε έκπληκτοι σε κάθε βήμα με τις υπέροχες ιδέες τους (την ξύλινη επένδυση ή τα αποτυπώματα των πατουσών) που πρόσθεσαν τόσα πολλά στην εμπειρία. Το Spectre Bailey είναι όλα όσα ελπίζαμε και ακόμα περισσότερα. Είναι ένας χαρούμενος φόρος τιμής στον πιστό μας σύντροφο».

Η Rolls-Royce δεν έχει αποκαλύψει το κόστος αυτής της μοναδικής προσπάθειας, αν και όποιος είναι έστω και λίγο εξοικειωμένος με τη μάρκα γνωρίζει ότι το «ακριβό» είναι δεδομένο.