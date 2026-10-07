Ένα σοκαριστικό ατύχημα στη γερμανική Autobahn καταγράφηκε από κάμερα μέσα σε ένα Tesla Model S Plaid, με το ψηφιακό κοντέρ να δείχνει 286χλμ./ώρα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο χάσει τον έλεγχο και βγει εκτός δρόμου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα όπου δεν υπάρχει γενικό όριο ταχύτητας, με το σχετικό onboard να δείχνει με δραματικό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με σχεδόν 300χλμ./ώρα.

Στα πλάνα, το Model S Plaid κινείται με πολύ υψηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, με το κοντέρ να ανεβαίνει σταδιακά μέχρι τα 286χλμ./ώρα. Ξαφνικά ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος (πιθανότατα από το λάστιχο) και το αυτοκίνητο αρχίζει να χάνει την ευστάθειά του. Ο οδηγός δεν καταφέρνει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του και το Model S ανατρέπεται πολλές φορές, πριν ακινητοποιηθεί.

In Germany, a tire on a Tesla Model S burst at a speed of 285 km/h The car spun out on a busy autobahn, after which it was reduced to a pile of metal The driver survived. He suffered several fractures and no one else was injured. Video: @MatthewDR — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026



Τι προκάλεσε το ατύχημα;

Σύμφωνα με τον ίδιο τον οδηγό, το περιστατικό συνδέεται με κλατάρισμα πίσω ελαστικού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη τεχνική διερεύνηση που να επιβεβαιώνει ότι αυτή ήταν η αιτία του ατυχήματος.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο οδηγός επέζησε από τη σφοδρότατη σύγκρουση.