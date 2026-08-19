Αν δείτε μία Ferrari 458 με τα διακριτικά της τουρκικής αστυνομίας να περιπολεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, μην υποθέσετε ότι πρόκειται για κάποιο διαφημιστικό κόλπο. Το αυτοκίνητο είναι πραγματικό περιπολικό και δεν είναι μόνο του.

Η τουρκική αστυνομία διαθέτει έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο στόλο από 23 πολυτελή και σπορ αυτοκίνητα, τα οποία είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο επιχείρησης εναντίον οργανωμένου εγκλήματος. Μετά από δικαστική απόφαση, τα οχήματα έχουν παραδοθεί στην αστυνομία και μετατράπηκαν σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

Η συνολική αξία του στόλου υπολογίζεται περίπου στα 3,5 εκατ. δολάρια, περιλαμβάνοντας από Ferrari και Bentley μέχρι Porsche

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχουν περάσει στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται μερικά μοντέλα που δύσκολα θα περίμενε κανείς να δει σε περιπολία. Υπάρχει μία Ferrari 458, μία Bentley Continental GT και μία Porsche Taycan, ενώ ο στόλος περιλαμβάνει επίσης Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLS και Volkswagen Golf R. Όλα απέκτησαν τα χαρακτηριστικά διακριτικά της τουρκικής αστυνομίας.

Η ιστορία ξεκινά από μία επιχείρηση των τουρκικών αρχών εναντίον οργανωμένου εγκλήματος

Τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα συνδέονταν με τον Hakan Ayik, ο οποίος είχε περιγραφεί ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Comanchero και ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ayik και δεκάδες συνεργάτες του συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Τα αυτοκίνητα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια ήρθε η δικαστική απόφαση που επέτρεψε την παράδοσή τους στην τουρκική αστυνομία, ενώ ο στόλος συνεχίζει να ανανεώνεται και με άλλα, κατασχεμένα μοντέλα από άλλες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Η Ferrari 458 των 570 ίππων έγινε περιπολικό

Από τα αυτοκίνητα του στόλου, η Ferrari 458 Italia είναι αναμφισβήτητα εκείνη που τραβάει περισσότερο τα βλέμματα. Η 458 διαθέτει ατμοσφαιρικό V8 4,5 λίτρων, με ισχύ 570 PS, ενώ μπορεί να επιταχύνει από 0 έως 100χλμ./ώρα σε περίπου 3,4 δευτερόλεπτα και να φτάσει σε τελική ταχύτητα περίπου 325χλμ./ώρα. Δίπλα της βρίσκεται μία Bentley Continental GT, ένα μοντέλο που εκπροσωπεί μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην πολυτέλεια και τις επιδόσεις. Υπάρχει επίσης η Porsche Taycan, προσθέτοντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στον ιδιαίτερο αυτό στόλο.

Πιστεύετε η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο;