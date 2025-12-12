Το συγκεκριμένο VW Beetle ανακαλύφθηκε σε σάπια κατάσταση σε μάντρα της Καλιφόρνια. Η γερμανική εταιρία Knepper Bugs & More, το αγόρασε και το έστειλε στην πατρίδα της ξεκινώντας κατευθείαν τη μακρά διαδικασία ανακατασκευής του, αντικαθιστώντας τον αρχικό κινητήρα υπέρ ενός πολύ πιο ισχυρού και πιο ταιριαστού στην εποχή.

Πιο συγκεκριμένα, το Beetle των φωτογραφιών κινεί ένας ηλεκτροκινητήρας από Tesla Model S, με την ισχύ να αγγίζει τα 600 άλογα και 700 Nm ροπής (περίπου 550 περισσότερα άλογα από την εργοστασιακή κατάσταση του μοντέλου). Η παροχή της ισχύς στους πίσω τροχούς, γίνεται από ένα σετ αξόνων κίνησης Porsche 930, ενώ η ενέργεια προέρχεται από την μπαταρία της Porsche Taycan.

Για να αντιμετωπιστεί η τεράστια αύξηση απόδοσης, μεγάλο μέρος του εξοπλισμού ανάρτησης και πέδησης έρχεται την Porsche 944, ενώ υπάρχουν επίσης πολλά εξαρτήματα από την KW και την Bilstein.

Σίγουρα αυτή η μετατροπή πρόσθεσε πολύ βάρος στο σύνολο με την εταιρία να μην αναφέρει το τελικό νούμερο. Αυτό που αναφέρει όμως είναι πως πλέον το μοντέλο πετυχαίνει επιτάχυνση 0-100 σε 2.9 δευτ. ενώ πλήρως φορτισμένο έχει αυτονομία 250χλμ.

Το εσωτερικό του μοντέλου παραμένει πιστό στον αρχικό σχεδιασμό, κρατώντας τον κλασικό πίνακα οργάνων και το ταμπλό, ενώ υπάρχει ένα ζευγάρι καθίσματα Recaro. Παράλληλα και ο παλιός επιλογέας ταχυτήτων έχει επίσης αντικατασταθεί με μια μικρή ψηφιακή οθόνη αφής.

Στο εξωτερικό του οχήματος, εκτός από το νέο χρώμα Marathon Blue, υπάρχουν κλασικές Porsche ζάντες και μία μικρή αεροτομή από ανθρακονήματα, ενώ και η απόσταση από το έδαφος έχει μειωθεί.

Μάλιστα, για να δείξει πόσο καλοφτιαγμένο είναι, ο δημιουργός του το οδήγησε σε ένα ταξίδι 5.000 χλμ. μέσα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, ακόμη και διασχίζοντας το Στενό του Γιβραλτάρ προς τη Βόρεια Αφρική.

Πόσες φορές λέτε να φόρτισε;