Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όχι μόνο ο οδηγός ήταν ηλικιωμένος. Όχι μόνο έπαθε κρίση, πάτησε τέρμα το γκάζι, πέταξε κυριολεκτικά πάνω από κεντρικό αυτοκινητόδρομο 6 λωρίδων. Αλλά δεν χρειάστηκε καν νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη, όταν ένα αυτοκίνητο διέσχισε και τις έξι λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Sunrise χωρίς να… πατήσει ρόδα σε καμία από αυτές. Η εκπληκτική σκηνή καταγράφηκε από dashcam διερχόμενου οχήματος.

Όπως μπορείτε να δείτε, το όχημα με την κάμερα κινείται στον αυτοκινητόδρομο όταν ένα αυτοκίνητο εκτοξεύεται ξαφνικά στον αέρα με το ιπτάμενο sedan να περνάει από το διαχωριστικό, αφήνοντας ένα ίχνος σκόνης και βρωμιάς στο πέρασμά του. Το αυτοκίνητο φαίνεται στη συνέχεια να προσγειώνεται με τη μύτη του, πριν βγει εκτός οπτικού πεδίου.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5 μ.μ. όταν ένας 70χρονος που οδηγούσε ένα Honda ανέβηκε με ταχύτητα σε ένα ανάχωμα ενώ κινούνταν στην λεωφόρο Pine Acres. Αυτό εκτόξευσε το αυτοκίνητο στην άλλη άκρη του αυτοκινητόδρομου και τελικά προσγειώθηκε σε ένα δέντρο.

Η New York Post αναφέρει ότι ο άνδρας υπέστη κρίση, και αυτό τον ανάγκασε να χάσει τον έλεγχο, και να επιταχύνει ξαφνικά στο ανάχωμα. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για θεραπεία, και θα αναρρώσει πλήρως στο σπίτι του, μιας και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.