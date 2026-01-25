Μια εικόνα από κατοικία στη Μινεάπολη κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω social media, καθώς ένα απλό πιάτο ζυμαρικών, τοποθετημένο στην αυλή σπιτιού, παραπέμπει σε έργο… σύγχρονης τέχνης.

Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για κάτι νέο στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, καθώς πολλοί χρήστες ανεβάζουν ανάλογα βίντεο όταν οι καιρικές συνθήκες στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ πέφτουν πολλούς βαθμούς υπό το μηδέν.

Το challenge ονομάζεται “Frozen Pasta Trick” (το κόλπο με τα παγωμένα ζυμαρικά).

Το βίντεο δείχνει κάποιον να βγάζει ένα πιάτο με φρεσκομαγειρεμένα, ζεστά μακαρόνια στην αυλή ή στο μπαλκόνι του, όπου η θερμοκρασία είναι υπό το μηδέν (συχνά κάτω από τους -30°C).

Ο αέρας είναι τόσο παγωμένος που τα ζυμαρικά παγώνουν ακαριαία την ώρα που τα σηκώνεις με το πιρούνι.

Το αποτέλεσμα είναι το πιρούνι να μένει «αιωρούμενο» στον αέρα, στηριζόμενο μόνο από τα παγωμένα μακαρόνια, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει όντως με γλυπτό σύγχρονης τέχνης.

Ποιος το ξεκίνησε

Μια από τις πιο γνωστές αναρτήσεις ανάλογων challenge ανήκει σε μία χρήστρια του instagram ονόματι Anne Marie, μια κάτοικο της Μινεάπολης, η οποία το δημοσίευσε κατά τη διάρκεια του μεγάλου ψύχους πριν μερικά χρόνια και από τότε χιλιάδες άνθρωποι το επαναλαμβάνουν κάθε χειμώνα.

The pasta experiment in -21 F this morning in Minneapolis.pic.twitter.com/ejSoEE5J1H — Sierra (@Sierra_rak) January 24, 2026

Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος που έχουν οι κάτοικοι εκεί, για να δείξουν πόσο ακραίο είναι το κρύο, μετατρέποντας την κουζίνα τους σε… γκαλερί τέχνης!