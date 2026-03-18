Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στη Φλόριντα, όταν μία Jaguar κατέληξε κυριολεκτικά σφηνωμένη κάτω από σχολικό λεωφορείο, σε ένα τροχαίο που δείχνει πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο τελικά αποδείχθηκε.

Το εντυπωσιακό είναι πως, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την εικόνα καταστροφής, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Στο λεωφορείο δεν επέβαιναν μαθητές εκείνη τη στιγμή, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο οδηγός του Jaguar υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

Το video που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει το χαμηλό σπορ αυτοκίνητο να «βουτάει» κάτω από το λεωφορείο μετά τη σύγκρουση, σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του λεγόμενου underride crash, όπου ένα χαμηλότερο όχημα σφηνώνει κάτω από ένα ψηλότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επικίνδυνη οδήγηση κοντά σε στάση σχολικού, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυξημένους ελέγχους.

Το περιστατικό κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα το λεωφορείο θα μπορούσε να μεταφέρει μαθητές, αλλάζοντας εντελώς την εξέλιξη της ιστορίας.