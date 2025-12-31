Η πρωτεύουσα του Βελγίου είναι σε αναβρασμό, καθώς οι αγρότες προχωρούν σε μεγάλες κινητοποιήσεις, ενάντια στο νέο ευρωπαϊκό εμπορικό deal με τη Λατινική Αμερική. Ένας από τους τρόπους διαμαρτυρίας τους, ήταν να ρίξουν τόνους από πατάτες σε κεντρική διασταύρωση των Βρυξελλών, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν όσο πιο έμπρακτα γίνεται την αγανάκτηση τους.

Ένας διερχόμενος οδηγός με BMW 4-Series Gran Coupe όμως, θεώρησε ότι ήταν καλό να δοκιμάσει να περάσει μέσα από την πλημμυρισμένη με πατάτες, διασταύρωση.

Αλλά οι πατάτες… δεν ήταν απλώς διακοσμητικές. Το αυτοκίνητο άρχισε να γλιστράει, οι τροχοί σπινιάριζαν (είναι ξεκάθαρο πως δεν ήταν η τετρακίνητη έκδοση), και σύντομα το γερμανικό σεντάν σταμάτησε εντελώς κολλημένο στον… πατατόδρομο. Ο οδηγός προσπάθησε να βάλει όπισθεν και να ξεκολλήσει, αλλά μάταια, καθώς οι πατάτες είχαν άλλη γνώμη.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι έγινε μετά, αλλά το βίντεο έγινε viral και η στιγμή εξελίχθηκε σε ένα σχεδόν καρτουνίστικο συμβάν, δείχνοντας πως η BMW μπορεί να οργώνει στις πίστες, αλλά καλύτερα να αφήσει τις πατάτες για τα τρακτέρ.



Γιατί ήταν γεμάτος πατάτες ο δρόμος;

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών ξέσπασαν μετά την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Νότιας Αμερικής. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, στην οποία συμμετέχουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Βολιβία, στοχεύει στην εξάλειψη των δασμών σε σχεδόν όλα τα αγαθά που διακινούνται μεταξύ των δύο μεριών. Αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει έντονη αντίθεση από τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι φοβούνται ότι θα υποτιμηθούν από τις εισαγωγές χαμηλότερου κόστους.