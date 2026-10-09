Η Ford έχει πειραματιστεί πολλές φορές με τη Mustang στα περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας του μοντέλου. Ωστόσο, δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι κάποια στιγμή θα μετέτρεπε το εμβληματικό σπορ μοντέλο της σε… pick-up. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη, με ένα μοναδικό πρωτότυπο που παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για χρόνια.

Πρόκειται για μια Mustang έκτης γενιάς, γνωστή με τον κωδικό S550, η οποία απέκτησε ανοιχτή καρότσα στο πίσω μέρος, διατηρώντας την αναγνωρίσιμη εμφάνιση του εμπρός τμήματος και της καμπίνας. Το αυτοκίνητο, βαμμένο σε έντονο κίτρινο χρώμα Cyber Yellow, κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις του Experimental Vehicles Building (EVB) της Ford και μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Matt Korczyk, υπεύθυνος της αμερικανικής συλλογής ιστορικών οχημάτων της εταιρείας.

Από σπορ κουπέ σε Mustang με καρότσα

View this post on Instagram A post shared by Matt Korczyk (@mattk1903)



Η βάση του εγχειρήματος ήταν μια κανονική Mustang fastback. Η ομάδα του EVB Metal Shop επενέβη στο πίσω τμήμα του αμαξώματος, αφαιρώντας το συμβατικό μέρος με τον χώρο αποσκευών και κατασκευάζοντας στη θέση του μια ανοιχτή καρότσα.

Η μετατροπή δεν περιορίστηκε, όμως, στην αφαίρεση του πορτμπαγκάζ. Τα πίσω φτερά ανασχεδιάστηκαν και έγιναν φαρδύτερα, ώστε να προσαρμοστούν στη νέα διαμόρφωση. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν θυμίζει απλώς μια Mustang με κομμένο πίσω μέρος, αλλά μια χειροποίητη κατασκευή που σχεδιάστηκε γύρω από την ιδέα ενός σπορ αυτοκινήτου με χαρακτήρα pickup.

Η συγκεκριμένη μορφή αμαξώματος είναι γνωστή ως «ute», ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στην Αυστραλία για οχήματα που συνδυάζουν χαρακτηριστικά επιβατικού αυτοκινήτου με ανοιχτό χώρο φόρτωσης. Και παρότι η Mustang δεν συνδέθηκε ποτέ με αυτή την κατηγορία, η Ford έχει ιστορία σε αντίστοιχες κατασκευές, όπως τα Falcon ute που κυκλοφορούσαν για δεκαετίες στην Αυστραλία.

Εκατοντάδες ώρες δουλειάς για την εκπαίδευση τεχνιτών

Ο λόγος πίσω από την κατασκευή είναι ίσως πιο ενδιαφέρων από την ίδια την εμφάνισή της. Η Mustang pickup δεν δημιουργήθηκε ως προπομπός ενός νέου μοντέλου ούτε ως πρόταση που θα αξιολογούνταν για εμπορική αξιοποίηση. Στόχος ήταν να προσφέρει στους μαθητευόμενους τεχνίτες της Ford πραγματική, πρακτική εμπειρία.

Όπως εξήγησε ο Matt Korczyk, το προσωπικό του EVB Metal Shop χρησιμοποίησε το project ως εκπαιδευτική άσκηση, δίνοντας στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κατασκευή ενός πρωτότυπου αυτοκινήτου. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες εργασίας, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε εργασίες διαμόρφωσης μετάλλου, κατασκευής και εφαρμογής αμαξωμάτων και άλλες εξειδικευμένες τεχνικές. Η διαδικασία έδωσε στους νέους τεχνίτες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα μαθαίνουν, σε ένα έργο που απαιτούσε δεξιότητες οι οποίες δεν αποκτώνται αποκλειστικά μέσα σε μια αίθουσα εκπαίδευσης.

Θα μπορούσε να βγει στην παραγωγή;

Παρά την ιδιαίτερη εμφάνισή της, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ford σχεδιάζει να προσφέρει μια Mustang pickup στους πελάτες της. Δεν έχουν ανακοινωθεί τεχνικά χαρακτηριστικά για το πρωτότυπο, ούτε έχει διευκρινιστεί αν διαθέτει πλήρως λειτουργικό σύστημα κίνησης ή αν κατασκευάστηκε αποκλειστικά ως εκπαιδευτικό όχημα.

Το αυτοκίνητο αποτελεί πλέον μέρος της συλλογής Ford U.S. Heritage Fleet και, σύμφωνα με τον Korczyk, είναι το πρώτο όχημα του EVB που παρουσιάζεται έξω από τις εγκαταστάσεις του. Μέχρι πρότινος, παρέμενε κρυμμένο από το κοινό.