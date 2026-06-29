Η Κίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα γιγαντιαία έργα υποδομής της, καθώς η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία, αλλάζοντας ριζικά τις μετακινήσεις σε μία από τις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η εντυπωσιακή κατασκευή βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας και υψώνεται σε απόσταση 625 μέτρων πάνω από τον ποταμό Beipan, ξεπερνώντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε η γέφυρα Duge, η οποία βρίσκεται επίσης στην ίδια περιοχή.

Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρων και κεντρικό άνοιγμα που φτάνει τα 1.420 μέτρα (η απόσταση από τον έναν πύργο στήριξης μέχρι τον άλλο), η Huajiang Grand Canyon Bridge αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες κατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε ορεινό περιβάλλον. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρία χρόνια εργασιών.

Το μεγαλύτερο όφελος, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το ρεκόρ ύψους. Πριν την κατασκευή της γέφυρας, οι κάτοικοι της περιοχής χρειάζονταν έως και δύο ώρες για να διασχίσουν το φαράγγι ακολουθώντας ορεινές διαδρομές. Πλέον, η ίδια μετακίνηση πραγματοποιείται σε περίπου δύο λεπτά, βελτιώνοντας θεαματικά την πρόσβαση σε απομακρυσμένες κοινότητες.

Παράλληλα, το έργο έχει ήδη μετατραπεί σε σημαντικό τουριστικό πόλο. Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στην περιοχή για να θαυμάσουν τη γέφυρα και τη μοναδική θέα προς το φαράγγι, ενώ η ανάπτυξη των υποδομών έχει δώσει νέα ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Σύμφωνα με κινεζικές αρχές, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια τουρίστες έχουν ήδη επισκεφθεί την περιοχή από την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το εντυπωσιακό «πέπλο» νερού που φαίνεται να πέφτει από τη γέφυρα δεν είναι φυσικός καταρράκτης. Κατά την κατασκευή του έργου, οι μηχανικοί εντόπισαν σημαντικές υπόγειες πηγές νερού και, αντί να τις αποστραγγίσουν, δημιούργησαν ένα σύστημα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης. Η περίσσεια νερού απελευθερώνεται ελεγχόμενα από τη γέφυρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμη τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.

Η Huajiang Grand Canyon Bridge αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της στρατηγικής της Κίνας να επενδύει σε μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής, συνδέοντας απομονωμένες περιοχές και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει ότι η χώρα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον τομέα της πολιτικής μηχανικής, καταρρίπτοντας το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο.