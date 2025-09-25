Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στην πόλη Τσενγκντούν της Κίνας, οι αρχές πραγματοποιούσαν έργα σε έναν κεντρικό δρόμο. Για την διαχείριση της κυκλοφορίας, είχαν τοποθετήσει προσωρινούς φωτεινούς σηματοδότες, ώστε να αποφευχθεί το μποτιλιάρισμα και τα παράπονα.

Ένας νεαρός άνδρας όμως που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, προφανώς αφηρημένος, δεν είδε το φανάρι και έπεσε αφρενάριστος επάνω του. Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης, το κεφάλι του σφήνωσε στο μεταλλικό περίβλημα του φαναριού με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί συνεργείο απεγκλωβισμού.

Πράγματι, αυτό ήρθε και λόγω της ιδιαιτερότητας του ατυχήματος, χρειάστηκαν πάνω από 40 λεπτά για να απεγκλωβίσουν το κεφάλι του αναβάτη. Ευτυχώς, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media και τα σχόλια να είναι χιλιάδες.

Μία ακόμα απόδειξη πως ότι δίκυκλο όχημα και να οδηγούμε σε δημόσιο δρόμο, το κράνος είναι απαραίτητο!

Δείτε το βίντεο