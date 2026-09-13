Υπάρχουν περιστατικά στον δρόμο που μοιάζουν τόσο απίστευτα, ώστε θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν σκηνή από ταινία. Ένα τέτοιο καταγράφηκε στις Η.Π.Α όπου ένας άνδρας φέρεται να προσπαθεί να ξεφύγει από έναν άλλο που τον κυνηγά, κρατώντας μαχαίρι.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media ξεκινά με δύο οχήματα, ένα pickup και ένα Jeep, τα οποία φαίνεται να έχουν ήδη εμπλακεί σε σύγκρουση. Η κατάσταση όμως γρήγορα ξεφεύγει, καθώς ένας άνδρας αρχίζει να τρέχει και ένας δεύτερος τον καταδιώκει με μαχαίρι.

Το Tesla έγινε… όχημα διαφυγής

Την ώρα που η καταδίωξη βρίσκεται σε εξέλιξη, ο οδηγός ενός Tesla αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και ξεκλειδώνει τις πόρτες του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στον άνδρα που τρέχει να προσπαθήσει να μπει μέσα. Μόνο που δεν υπάρχει χρόνος για μια κανονική επιβίβαση. Ο οδηγός του Tesla αρχίζει να κινείται με όπισθεν, ενώ ο άνδρας που προσπαθεί να ξεφύγει, πιάνεται από το αυτοκίνητο, και κυριολεκτικά κρέμεται από το κινούμενο όχημα, την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης συνεχίζει να τον καταδιώκει. Για μερικά ιδιαίτερα αγωνιώδη δευτερόλεπτα, ο άνδρας παραμένει κρεμασμένος από το Tesla, καθώς ο οδηγός απομακρύνεται με την όπισθεν. Τελικά, το αυτοκίνητο καταφέρνει να δημιουργήσει αρκετή απόσταση, και ο άνδρας βρίσκει την ευκαιρία να μπει με ασφάλεια στο εσωτερικό.

Συνελήφθη 37χρονος

Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα, και συνέλαβε έναν 37χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε για το περιστατικό. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το βίντεο, υποστήριξε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης, πέταξε το μαχαίρι μέσα σε δασώδη περιοχή, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Στα ξένα ρεπορτάζ λέγεται πως ο άνδρας με το μαχαίρι είχε παρακολουθήσει τη γυναίκα του στο δάσος, και την είδε με τον άλλον άντρα.

Μια πραγματικά αλλόκοτη σκηνή στον δρόμο, η οποία ευτυχώς φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε σε κάτι ακόμη χειρότερο.