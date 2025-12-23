Η Waymo είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωτοπόρος στην κούρσα των ρομποταξί στην Αμερική, χάρη στην ευρεία εφαρμογή της και ένα σταθερό ιστορικό ασφάλειας. Αλλά το να είσαι πρώτος δεν σημαίνει ότι είσαι και αλάνθαστος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης διακοπής ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο, η οποία αποκάλυψε μια κρίσιμη ευπάθεια στο σύστημα, αναδεικνύοντας το πιο ανησυχητικό πρόβλημα μέχρι σήμερα.

Τι συμβαίνει όταν πέσει το ρεύμα; Χάος

Το ρεύμα διακόπηκε το Σάββατο το απόγευμα μετά από πυρκαγιά σε υποσταθμό της Pacific Gas and Electric, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος σε έως και 130.000 πελάτες. Τα φανάρια έσβησαν, οι δημόσιες συγκοινωνίες διακόπηκαν και η συμφόρηση εξαπλώθηκε γρήγορα στις πληγείσες γειτονιές.

Εκεί άρχισαν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οι μονάδες της Waymo. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά αυτόνομα ταξί σταματημένα στην κυκλοφορία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Waymo’s self-driving cars were put on pause by the company on Saturday in San Francisco after the autonomous vehicles were baffled by the lack of traffic signals due to a widespread power outage in the city. https://t.co/t6NgkBCTe7 pic.twitter.com/cXoK0yuvTw — ABC News (@ABC) December 21, 2025



Ο κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο, Matt Schoolfield, δήλωσε στο CNBC ότι είδε τουλάχιστον τρία οχήματα της Waymo να ακινητοποιούνται μεταξύ 6 μ.μ. και σχεδόν 10 μ.μ., περιγράφοντάς τα ως «απλώς σταματημένα στη μέση του δρόμου».

Η εκπρόσωπος της Waymo, Suzanne Philion, επιβεβαίωσε το πρόβλημα, δηλώνοντας ότι η διακοπή υπερέβη τη λογική του λογισμικού της εταιρείας. Ενώ τα αυτοκίνητα είναι προγραμματισμένα να χειρίζονται τα μη λειτουργικά φανάρια ως διασταυρώσεις τεσσάρων κατευθύνσεων, η κλίμακα της διακοπής ρεύματος τα έσπρωξε πέρα ​​από τα όριά τους. Σύμφωνα με την Waymo, το blackout προκάλεσε την παραμονή των οχημάτων σταματημένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, ενώ προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της διασταύρωσης, συμβάλλοντας στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Tesla Robotaxis were unaffected by the SF power outage https://t.co/uaYlhcSx25 — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2025



Αυτή η αποτυχία της Waymo αποτέλεσε ευκαιρία για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, να επισημάνει ότι τα ρομποτικά ταξί της μάρκας του δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

«Τα ρομποτικά ταξί της Tesla δεν επηρεάστηκαν από τη διακοπή ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο Μασκ σε απάντηση σε ένα βίντεο που τόνιζε το πρόβλημα της Waymo. Αυτός ο ισχυρισμός συνοδεύεται από ένα σημαντικό αστερίσκο. Η Tesla δεν λειτουργεί υπηρεσία ρομποτικών ταξί στο Σαν Φρανσίσκο χωρίς οδηγό. Οι τοπικές προσπάθειες ridehailing βασίζονται σε οχήματα που λειτουργούν με «FSD (Εποπτευόμενο)», τα οποία εξακολουθούν να απαιτούν έναν άνθρωπο πίσω από το τιμόνι ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: WhereIsMishaal, Carscoops, Χ,