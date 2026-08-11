Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κατέγραψε πολίτης στις Η.Π.Α. το οποίο δείχνει γυναίκα οδηγό να “κυνηγά” ανεπιτυχώς το αυτοκίνητο της. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, το αυτόματο όχημα έχει μείνει στο “D” και διασχίζει κάθετα έναν κεντρικό δρόμο, ο οποίος παραδόξως (και ευτυχώς) δεν έχει διερχόμενα αυτοκίνητα.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο και από το βίντεο, το αυτοκίνητο κινείται αρκετά αργά (με τη σταθερή χαμηλή ταχύτητα που προσφέρει το “D” στο κιβώτιο) και μάλιστα περνάει πάνω από το διάζωμα του δρόμου. Η οδηγός προσπαθεί καθόλη τη διάρκεια να μπει μέσα και να τραβήξει το χειρόφρενο, όμως δεν τα καταφέρνει και μάλιστα αρκετές στιγμές το “πήγαινε” περπατώντας.

Το αποτέλεσμα είναι το αυτοκίνητο τελικά να πέσει σε ένα χαντάκι αρκετών μέτρων στην άκρη του δρόμου, με τη γυναίκα να χάνει την ισορροπία της κατά την προσπάθεια και να βρίσκεται στο έδαφος, κοιτώντας ανύμπορη.

Οι περισσότεροι χρήστες στα social σχολίαζαν πωςω όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν την φυσική κατάσταση να προλάβουν ένα όχημα σε τόσο χαμηλή ταχύτητα, ενώ δεν ήταν και λίγοι που θεώρησαν πως η γυναίκα το έκανε επίτηδες για να εισπράξει κάποια ασφάλεια.

Εσείς τι πιστεύετε;