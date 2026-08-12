Ένας οδηγός Tesla στο Κολοράντο των ΗΠΑ κατάφερε να γίνει viral, όταν προσπάθησε να αποφύγει κλήση για υπερβολική ταχύτητα υποστηρίζοντας ότι… δεν ήταν αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Μόλις ο αστυνομικός τον σταμάτησε, ο οδηγός έδωσε μια εξήγηση που δύσκολα ακούγεται καθημερινά.

«Δεν οδηγούσα εγώ. Το αυτοκίνητο ήταν σε Autopilot», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι το σύστημα υποβοήθησης της Tesla είχε τον έλεγχο του οχήματος. «Το αυτοκίνητο φταίει, όχι εγώ»

Ο οδηγός δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτή τη δικαιολογία. Σύμφωνα με το βίντεο, αρνήθηκε να αποδεχθεί την παράβαση, ζήτησε προϊστάμενο του αστυνομικού και επέμενε πως δεν θα έπρεπε να θεωρείται υπεύθυνος αφού το αυτοκίνητο οδηγούσε μόνο του.

Η απάντηση του αστυνομικού ήταν: «Μπορείς να κατηγορείς το αυτοκίνητο όσο θέλεις. Εσύ κάθεσαι στη θέση του οδηγού και εσύ είσαι υπεύθυνος».

Τι ισχύει πραγματικά με το Autopilot;

Παρά την ονομασία του, το Autopilot της Tesla δεν είναι σύστημα πλήρως αυτόνομης οδήγησης. Ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων επιπέδου 2, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθά στο τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, όμως ο οδηγός πρέπει να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο. Με απλά λόγια, ο νόμος θεωρεί υπεύθυνο τον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι, ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένα είναι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα του αυτοκινήτου.

Σε κάποια στιγμή της συνομιλίας, ο οδηγός ρώτησε τον αστυνομικό πώς θα μπορούσε ένας δικαστής να αποδείξει ότι οδηγούσε ο ίδιος. Η απάντηση ήταν η… αυτονόητη: «Επειδή ήσουν στη θέση του οδηγού». Τελικά, ο οδηγός του Tesla έλαβε κανονικά την κλήση για υπερβολική ταχύτητα, αποδεικνύοντας πως, τουλάχιστον προς το παρόν, κανένα σύστημα υποβοήθησης δεν μπορεί να… πληρώσει το πρόστιμο αντί για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Η υπόθεση δείχνει ότι αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να υπερεκτιμούν τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων ημιαυτόνομης οδήγησης. Όσο εξελιγμένα κι αν είναι, η ευθύνη παραμένει στον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι και όχι στο λογισμικό.