Ο οδηγός μιας Mercedes στη Ρουμανία επέζησε από ένα τρομακτικό ατύχημα με το βίντεο από το συμβάν να γίνεται viral. Ο τυχερός μέσα στην ατυχία του Ρουμάνος, λιποθύμησε την ώρα που με το γερμανικό σεντάν του πλησίαζε σε έναν κυκλικό κόμβο. Από το βάρος του ποδιού του, πατήθηκε τέρμα το γκάζι και με το τιμόνι στην ευθεία, το αυτοκίνητο απογειώθηκε, πέταξε για πολλά μέτρα και προσγειώθηκε στην απέναντι πλευρά του κόμβου, στο πεζοδρόμιο δίπλα σε ένα βενζινάδικο. Ευτυχώς, δεν έπεσε πάνω στις αντλίες, κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός υπέστη διαβητικό επεισόδιο πίσω από το τιμόνι και έχασε τις αισθήσεις του. Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα, ο οποίος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ολιγοήμερη θεραπεία.

Παραδόξως, η New York Post αναφέρει ότι η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 365 δολαρίων στον 49χρονο οδηγό για το ατύχημα, ενώ αντιμετωπίζει πιθανή 90ήμερη αναστολή της άδειας κυκλοφορίας.

Σίγουρα στο γεγονός πως σώθηκε ο οδηγός, έπαιξε ρόλο και η σωστή ενεργοποίηση των αερόσακων τύπου κουρτίνας που έχουν οι Mercedes.