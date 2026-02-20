Δεν είναι ντροπή, να πούμε πως η οδήγηση δεν είναι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που… όσο και να εξασκηθούν, δεν τα καταφέρνουν. Είτε λόγω αδύναμης όρασης, είτε λόγω κακής αντίληψης του χώρου, είτε αδυναμίας συντονισμού, μερικοί δεν καταφέρνουν να κουμαντάρουν σωστά ένα όχημα.

Σε αυτή την κατηγορία πιθανότατα ανήκει και ο οδηγός του λαχανί SUV, ο οποίος όπως θα δείτε στο βίντεο, έσπειρε τον πανικό, από το πουθενά. Αρχικά προσπάθησε το πιο απλό, να βγει από έναν μονόδρομο σε έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης και παραλίγο να πέσει πάνω στο διερχόμενο όχημα. Ευτυχώς τα φρένα πανικού του διερχόμενου SUV πρόλαβαν τα χειρότερα, τα οποία όμως ήρθαν λίγο αργότερα.

Ο οδηγός του λαχανί SUV δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και έφτασε απέναντι στον τοίχο. Τότε είναι που χωρίς να κοιτάξει κανέναν καθρέφτη, έβαλε όπισθεν και ξαναβγήκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ένα διερχόμενο σεντάν και να το ρίξει σε Ι.Χ. της αντίθετης κυκλοφορίας.

Τέτοιο χάος από το πουθενά δεν έχουμε ξαναδεί:

Για την ώρα δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο υλικό που να δείχνει τι συνέβη μετά, ούτε υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομέρειες για τον οδηγό που προκάλεσε το μακελειό. Παραμένει ασαφές αν επρόκειτο για ακραία περίπτωση απειρίας ή αν έπαιξε ρόλο κάτι εντελώς διαφορετικό.