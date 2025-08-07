Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε κάθε είδους συνέπειες, αλλά σε ορισμένα μέρη, οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί. Το Οντάριο του Καναδά είναι ένα από αυτά τα μέρη, και ένας νεαρός άνδρας το διαπίστωσε με τον δύσκολο τρόπο. Πήγαινε στο πάρτι γενεθλίων του με τη Ferrari 458 όταν η αστυνομία τον εντόπισε να κινείται με 130 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο τα 70 χλμ./ώρα.

Η αντίδραση του άνδρα δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα έλεγε κανείς ώριμη: «Παρακαλώ, είναι τα γενέθλιά μου», ακούγεται να λέει στην κάμερα. «Πηγαίνω στο πάρτι γενεθλίων μου. Δεν έχω οδηγήσει τη Ferrari εδώ και καιρό. Σας παρακαλώ».

Αρχικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο οδηγός διαφωνεί με τον αστυνομικό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το ραντάρ τον έχει καταγράψει με 130 χλμ./ώρα. Αφού ο αστυνομικός δείχνει στον οδηγό τις αποδείξεις περί υπερβολικής ταχύτητας, εκείνος αρχίζει τα… μάταια παρακαλετά.

«Πρέπει να έρθουν η μητέρα και ο πατέρας μου να με παραλάβουν», λέει. Λίγο αργότερα τον ακούμε να μιλάει προφανώς σε έναν από αυτούς. «Μαμά, πρέπει να έρθεις να με παραλάβεις. Η αστυνομία με σταμάτησε.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη York Regional Police (@officialyrp)



Θεωρείτε υπερβολική ή δίκαιη την αντίδραση του αστυνομικού;