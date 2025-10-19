Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στην Ευρώπη όταν ακούμε για κάποια προωθητική ενέργεια αυτοκινητοβιομηχανίας να σκεφτόμαστε έκπτωση στη τιμή, δωρεάν εξοπλισμό ή νέο άτοκο χρηματοδοτικό. Στην Αμερική όμως εννοούν κάτι πολύ διαφορετικό.

Έλα πεζός και φύγε με αυτοκίνητο και όπλο

Ένας αντιπρόσωπος Chevrolet στο Άινταχο των Η.Π.Α. “τρέχει” μία πολύ αμερικάνικη, θα λέγαμε, προσφορά, καθώς όσοι αγοράσουν νέο όχημα μέχρι 31 Οκτωβρίου, παίρνουν δώρο μία τεράστια σημαία και πίστωση 500 δολαρίων για όπλο της αρεσκείας τους.



Πριν προλάβετε να καταδικάσετε την καμπάνια ως αποτυχημένη, να σας ενημερώσουμε πως μάλλον ο έμπορος ξέρει καλά το κοινό του, καθώς ήδη αρκετοί πελάτες έχουν αγκαλιάσει την προσφορά και έχουν ποζάρει με μια σημαία και ένα όπλο δίπλα στη νέα τους Chevrolet.



Η αντιπροσωπεία έχει συνεργασία με ένα γειτονικό κατάστημα όπλων και όπως φαίνεται η ιδέα “έπιασε” τόπο.

Βέβαια όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, το όπλο είναι το ίδιο σε όλες τις λήψεις, καθώς είναι το προσωπικό όπλο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και το χρησιμοποιεί ενδεικτικά για τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τους νέους πελάτες.