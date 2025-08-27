Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πάνω από ένα χρόνο αφότου ο Michael Sheehan έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, η οικογένειά του κατέθεσε αγωγή για άδικο θάνατο εναντίον τόσο της Tesla όσο και ενός μπαρ στο Τέξας, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο μοιράζονται την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Sheehan κατείχε το Cybertruck για μόλις 102 ημέρες όταν συνέβη το ατύχημα. Έφυγε από το Barn Whiskey Bar του Τέξας και τράκαρε περίπου 10χλμ. μακριά. Το Tesla βγήκε από τον δρόμο, χτύπησε σε έναν αγωγό και τυλίχτηκε στις φλόγες. Τη στιγμή του ατυχήματος, δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα, καθώς οι ερευνητές παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι ακόμα και η αναγνώριση του πτώματος ήταν δύσκολη λόγω της θερμότητας της φωτιάς.

Η οικογένεια του Sheehan λέει ότι το Barn Whiskey Bar συνέχιζε να… σερβίρει τον Sheehan, παρά το γεγονός ότι ήταν «φανερά μεθυσμένος». Μάλιστα, η αγωγή φτάνει στο σημείο να λέει ότι «ήταν προφανές στον πάροχο ότι ο MICHAEL SHEEHAN ήταν υπερβολικά μεθυσμένος σε βαθμό που αποτελούσε σαφή κίνδυνο για τον εαυτό του και τους άλλους».

Είναι ενδιαφέρον ότι η οικογένεια κατηγορεί επίσης την Tesla επειδή λέει ότι το ίδιο το Cybertruck είναι επικίνδυνο. Σύμφωνα με την αγωγή, «η χημική σύσταση των στοιχείων της μπαταρίας που χρησιμοποιείται είναι υπερβολικά ασταθής και ευάλωτη στη θερμική διαφυγή». Η οικογένεια λέει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει «χημική σύσταση στοιχείων μπαταρίας με πιο αργή θερμική διάδοση, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερο χρόνο διαφυγής μετά τη σύγκρουση».

Τι ζητά η οικογένεια; Ουσιαστικά, η οικογένεια πιστεύει ότι εάν η φωτιά είχε εξαπλωθεί πιο αργά και εάν η έξοδος ήταν ευκολότερη, ο Sheehan θα είχε διαφύγει. Για το σκοπό αυτό, ζητά αποζημιώσεις άνω του 1.000.000 δολαρίων.