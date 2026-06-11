Η Ferrari Testarossa, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supercars της δεκαετίας του ’80, επιστρέφει, αλλά όχι όπως την θυμόσασταν. Το project που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την ομάδα Gas Monkey Garage φέρει πλέον το όνομα F6 και έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένα εξάτροχο ακραία τροποποιημένο supercar με αμερικανική καρδιά και ιταλική σιλουέτα που έχει δεχθεί αλλαγές παντού.

Η μεγαλύτερη είδηση δεν είναι καν οι έξι τροχοί. Είναι το γεγονός ότι ο κλασικός flat-12 κινητήρας της Ferrari έχει δώσει τη θέση του σε έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 6.2 λίτρων προερχόμενο από Corvette Z06. Μια επιλογή που από μόνη της αλλάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Η ισχύς, που σε εργοστασιακή μορφή ήταν κοντά στους 650 ίππους, πλέον έχει φτάσει τους 1.200 και συνδυάζεται με μια διάταξη μετάδοσης που στέλνει τη δύναμη στους τέσσερις πίσω τροχούς, δημιουργώντας ένα τελείως διαφορετικό μηχανικό DNA από αυτό που θα περίμενε κανείς από μία Testarossa.

Η επέκταση του πίσω μέρους για να χωρέσουν οι δύο επιπλέον άξονες έχει μεταμορφώσει τη χαρακτηριστική σφηνοειδή σχεδίαση της Testarossa σε κάτι πιο επιθετικό. Τα περισσότερα μέρη του οχήματος έχουν ξαναδουλευτεί από την αρχή, με φαρδύτερα φτερά, νέο πίσω μέρος και μια μεγάλη αεροτομή να ξεχωρίζουν.

Στο εσωτερικό, η Gas Monkey Garage εμπνέεται περισσότερο από την πιο αγωνιστική πλευρά της Ferrari, με bucket καθίσματα, carbon λεπτομέρειες και έναν μινιμαλιστικό διάκοσμο που θυμίζει περισσότερο πιστάδικη κατασκευή.

Το αποτέλεσμα είναι… αναμενόμενα διχαστικό. Για κάποιους, είναι μια τολμηρή επανερμηνεία ενός ιταλικού συμβόλου. Για άλλους, μια υπερβολή, ένα project που ξεφεύγει από τα όρια του “restomod” και σίγουρα δεν θα ξεφύγει από το ραντάρ του Maranello, το οποίο επεμβαίνει συχνά όταν κάποιος “πειράξει” ένα αυτοκίνητό της. Εσείς τι πιστεύετε;