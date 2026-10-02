Ένα τροχαίο που καταγράφηκε στην Κίνα προκαλεί σοκ, όχι μόνο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, αλλά κυρίως λόγω όσων ακολούθησαν.

Όταν ο οδηγός ενός SUV έκανε απότομο ελιγμό επιχειρώντας να αποφύγει ένα πλαστικό αντικείμενο που βρισκόταν στο οδόστρωμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες, πριν αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πάνω στον δρόμο.

Στο μπροστινό μέρος του SUV βρίσκονταν ο πατέρας και ένας από τους γιους της οικογένειας. Και οι δύο φορούσαν ζώνη ασφαλείας και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατάφεραν να βγουν από το τροχαίο χωρίς τραυματισμούς.

Στα πίσω καθίσματα βρίσκονταν η μητέρα και το δεύτερο παιδί. Οι δύο επιβάτες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της βίαιης περιστροφής του SUV, οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος ήταν αρκετές ώστε να τους εκτοξεύσουν έξω από το αυτοκίνητο, μέσω των πίσω παραθύρων. Παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, μητέρα και παιδί επέζησαν. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπέστησαν κατάγματα στα χέρια και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

A mother and child survived after they were thrown from an SUV that slammed into a guardrail and spun violently across a highway in China. Dashcam video shows the driver suddenly swerving to avoid a plastic board on the Nanjing Ring Expressway, sending the vehicle out of… pic.twitter.com/hlWGUOBWP2 — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026



Πέρα όμως από το σοκαριστικό θέαμα, το συγκεκριμένο τροχαίο αποτελεί μία ακόμη δραματική υπενθύμιση ότι η ζώνη ασφαλείας δεν αφορά μόνο τον οδηγό και τον συνοδηγό. Η ζώνη πρέπει να φοριέται από όλους τους επιβάτες, σε κάθε θέση του αυτοκινήτου, ακόμη και όταν πρόκειται για μία σύντομη διαδρομή.