Μέχρι σήμερα, οι διαφημίσεις προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μας με εικόνες, ήχους και εντυπωσιακά μηνύματα. Η Sony, όμως, φαίνεται πως θέλει να περάσει την εμπορική προβολή στο επίπεδο της… όσφρησης. Η ιαπωνική εταιρεία περιγράφει σε νέα αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ένα σύστημα που θα μπορεί να μετατρέπει τις διαφημίσεις που συναντά ένα αυτοκίνητο σε… μυρωδιές!

Το παράδειγμα που περιγράφεται είναι χαρακτηριστικό. Ένα όχημα περνά μπροστά από μια διαφημιστική πινακίδα εστιατορίου που προβάλλει ένα λαχταριστό μπέργκερ. Μια εξωτερική κάμερα αναγνωρίζει τη διαφήμιση, το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, απελευθερώνει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου το άρωμα του ψημένου κρέατος.

Και δεν πρόκειται απλώς για ένα αυτόματο αρωματικό χώρου. Η πατέντα περιγράφει τη χρήση GPS, καμερών, ειδικών δοχείων αρωμάτων και ανεμιστήρων που θα κατευθύνουν τη μυρωδιά προς συγκεκριμένα καθίσματα. Μάλιστα, η έντασή της θα μπορεί να αυξάνεται όσο το αυτοκίνητο πλησιάζει τη διαφημιστική πινακίδα, ώστε η εμπειρία να γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Η κάμερα θα αναγνωρίζει ακόμη και τους επιβάτες

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μια δεύτερη κάμερα θα μπορεί να αναλύει τους επιβάτες, εκτιμώντας χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και το φύλο τους. Στη συνέχεια, το σύστημα θα συγκρίνει αυτές τις πληροφορίες με τους όρους που έχει ορίσει ο διαφημιζόμενος.

Έτσι, μια διαφημιστική καμπάνια θα μπορούσε να ενεργοποιεί την απελευθέρωση ενός συγκεκριμένου αρώματος μόνο για τους επιβάτες που πληρούν τα κριτήρια της. Η μυρωδιά δεν θα χρειάζεται να διαχέεται σε ολόκληρη την καμπίνα, καθώς οι ειδικοί μηχανισμοί θα μπορούν να την κατευθύνουν προς επιλεγμένες θέσεις. Η διάρκεια της εκπομπής θα μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένη, με ένα από τα παραδείγματα της πατέντας να κάνει λόγο για 30 δευτερόλεπτα.

Από τις διαφημιστικές πινακίδες μέχρι το ραδιόφωνο και το κινητό

Η ιδέα της Sony δεν περιορίζεται στις διαφημίσεις που συναντάμε στον δρόμο. Το σύστημα περιγράφεται ότι θα μπορεί να λειτουργεί και με διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται στην οθόνη του αυτοκινήτου ή σε συνδεδεμένες συσκευές, όπως ένα smartphone. Αντίστοιχη εφαρμογή προβλέπεται και για διαφημίσεις που μεταδίδονται μέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.

Για παράδειγμα, μια διαφήμιση σοκολάτας θα μπορούσε να ενεργοποιεί το αντίστοιχο άρωμα, ενώ μια καμπάνια για κάποιο εστιατόριο θα μπορούσε να γεμίζει την καμπίνα με τη μυρωδιά του φαγητού που προβάλλει.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ότι το επόμενο αυτοκίνητό μας θα αρχίσει να μας… σερβίρει διαφημίσεις μέσω της όσφρησης. Η Sony περιγράφει μια τεχνική πρόταση σε αίτηση ευρεσιτεχνίας και όχι ένα προϊόν που έχει ανακοινωθεί για παραγωγή. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα διάθεσης ούτε συνεργασία με κάποια αυτοκινητοβιομηχανία. Αν, πάντως, η ιδέα φτάσει ποτέ στην παραγωγή, οι διαφημίσεις θα αποκτήσουν κυριολεκτικά άλλη μυρωδιά.