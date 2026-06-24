Η αγάπη για τα σπορ αυτοκίνητα δεν γνωρίζει ηλικία και ένας 85χρονος από τη Φλόριντα φαίνεται πως το απέδειξε με τον πιο… θεαματικό τρόπο. Ο ηλικιωμένος οδηγός συνελήφθη από τις τοπικές αρχές καθώς κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αυτοσχέδιες κόντρες με το αγαπημένο του Nissan 350Z.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Lake, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας ήταν μόλις 70 χλμ./ώρα. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι είδαν μία κόκκινη Chevrolet Corvette και ένα ασημί Nissan 350Z να κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, δίνοντας την εντύπωση ότι συμμετείχαν σε άτυπο αγώνα δρόμου.

Οι μετρήσεις έδειξαν πως ο 85χρονος William Bosworth έφτασε τα 177 χλμ./ώρα με το ιαπωνικό κουπέ του, ενώ η Corvette φέρεται να άγγιξε τα 201 χλμ./ώρα. Αμφότεροι οι οδηγοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη κόντρα και υπερβολική ταχύτητα.

Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν η αντίδραση του 85χρονου όταν σταμάτησε από τους αστυνομικούς. Σε βίντεο από την κάμερα σώματος αστυνομικού, ο Bosworth εμφανίζεται απόλυτα ήρεμος, καπνίζοντας το πούρο του και εξηγώντας πως δεν συμμετείχε σε αγώνα, αλλά απλώς έκανε «μια βόλτα με το αγαπημένο του αυτοκίνητο». Μάλιστα, υποστήριξε ότι επιτάχυνε μόνο για να απομακρυνθεί από τη Corvette.

Το Nissan 350Z δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο. Πρόκειται για το γνωστό ιαπωνικό σπορ μοντέλο της Nissan με κίνηση στους πίσω τροχούς και ατμοσφαιρικό V6 κινητήρα 300 ίππων, το οποίο απέκτησε φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο χάρη στον συνδυασμό επιδόσεων και οδηγικής απόλαυσης.

Παρά την ηλικία του, ο 85χρονος απέδειξε ότι το πάθος για την οδήγηση μπορεί να παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων. Το αν θα συνεχίσει όμως να απολαμβάνει βόλτες με το αγαπημένο του 350Z, θα το αποφασίσουν πλέον τα δικαστήρια της Φλόριντα. Πάντως ο ίδιος έχει γίνει viral και σχεδόν όλα τα σχόλια είναι υπέρ του.