Στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, δεν συγκαταλέγονται μόνο οι έντονες βροχοπτώσεις, οι παγετώνες/καύσωνες και οι ακραίες χιονοπτώσεις. Επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο είναι και οι άνεμοι, όταν αυτοί ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και οι ριπές είναι έντονες.

Τις τελευταίες μέρες, τέτοιοι δυνατοί άνεμοι πνέουν στην περιοχή του Τέξας, προκαλώντας την (on camera) ανατροπή ενός μεγάλου ημιφορτηγού, αναγκάζοντας τελικά τις τοπικές αρχές να προβούν σε απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων, μέχρι να μειωθούν τα μποφόρ.

Το βίντεο που κυκλοφορεί από το σημείο δείχνει πώς μια δυνατή ριπή ανέμου, ανέτρεψε όλο το φορτηγό σε δευτερόλεπτα. Παρόμοιες εντάσεις και ριπές ανέμων έχουν καταγραφεί και σε ελληνικού ανοικτούς δρόμους, ιδιαίτερα σε επίπεδες περιοχές όπου οι πλευρικοί άνεμοι μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 9 μποφόρ (ριπές ανέμου 80χλμ./ώρα).



Όμως οι θυελλώδεις άνεμοι δεν απειλούν μόνο τα φορτηγά. Οποιοδήποτε όχημα κινείται υπό ισχυρές ριπές (ειδικά μεγάλα οχήματα, λεωφορεία ή ελαφρά αυτοκίνητα με μεγάλο πλάτος) έχει αυξημένη πιθανότητα να χάσει σταθερότητα ή να εκτραπεί από την πορεία του. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αέρας ασκεί πλευρική πίεση στην επιφάνεια του οχήματος, μειώνοντας την πρόσφυση και την ικανότητα ελέγχου.

First bad Jack knife with injuries to the driver's face here on highway 87 south of Dumas Texas do to losing control in high winds



Οι ειδικοί και οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς:

να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε ταξίδι,

να μειώνουν την ταχύτητα σε ανοικτούς δρόμους με ισχυρούς ανέμους,

να κρατούν τα δύο χέρια στο τιμόνι για καλύτερο έλεγχο,

και εάν οι συνθήκες είναι πολύ έντονες, να σταματούν προσωρινά σε ασφαλές σημείο μέχρι να υποχωρήσει ο άνεμος.

Οι θυελλώδεις άνεμοι είναι υποτιμημένος αλλά υπαρκτός κίνδυνος που μπορεί να «αιφνιδιάσει» και τον πιο έμπειρο οδηγό.