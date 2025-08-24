Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα βίντεο του Max Verstappen έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τον οδηγό της Red Bull να τρομάζει την επί χρόνια σύντροφό του, Κέλι Πικέ.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αξιοποιεί στο έπακρο τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1 πριν από την επανέναρξη της σεζόν το επόμενο Σαββατοκύριακο στον αγώνα της έδρας του – το Ολλανδικό Γκραν Πρι. Τι κι αν βρίσκεται 97 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος 97 βαθμούς, ο Ολλανδός επιβεβαίωσε πως θα τρέχει και του χρόνου για τη Red Bull και απέδειξε έμπρακτα πως το μυαλό του είναι μόνιμα στην… επόμενη προσπέραση.

Παραδόξως, ο Verstappen βρήκε έναν τρόπο να συνδυάσει τους αγώνες με το γκολφ, όπως φαίνεται σε ένα viral βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο οδηγός της Porsche Formula E, Antonio Felix da Costa. Ο Da Costa μοιράστηκε ένα βίντεο του Verstappen να οδηγεί ένα αμαξίδιο γκολφ με τη σύντροφό του και την κόρη της ως επιβάτες, πριν βγει από την πορεία για να εκτελέσει μια κωμική προσπέραση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paddock Insider🏎️ (@paddockinsider_)

Το κόλπο προκάλεσε κραυγές από την σύντροφο του Piquet, ενώ έκανε τους άλλους να γελάσουν.