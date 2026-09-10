Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να γίνει viral; Στην περίπτωση ενός άνδρα που καταγράφηκε σε βίντεο, η απάντηση είναι… να πετάγεται επανειλημμένα μπροστά από ένα αυτόνομο Tesla Cybercab και να περιμένει να δει αν θα σταματήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε δημόσιο δρόμο και το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον άνδρα να κρύβεται αρχικά πίσω από έναν στύλο. Μόλις πλησιάζει το αυτόνομο Cybercab, πετάγεται στον δρόμο ακριβώς μπροστά του. Το Tesla αντιλαμβάνεται την παρουσία του και σταματά.

Αντί όμως το συγκεκριμένο περιστατικό να τελειώσει εκεί, ο άνδρας συνεχίζει. Τρέχει για λίγο δίπλα στο Cybercab και στη συνέχεια επιστρέφει στον δρόμο, επιχειρώντας να προκαλέσει ξανά αντίδραση από το αυτοκίνητο.

$TSLA Robotaxis definitely face a huge issue with people intentionally stopping a car. This guy is playing games with the new Cybercab, but the ability to evade someone attempting to harm the vehicle or especially the passengers is likely a design flaw. pic.twitter.com/9PGWfIyXGY — Stone Fox Capital (@Stonefoxcapital) September 8, 2026



Το Cybercab σταμάτησε κάθε φορά

Όλα αυτά συνέβαιναν σε δημόσιο δρόμο, όπου κυκλοφορούσαν και άλλα οχήματα. Μάλιστα, περίπου 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, ένα μπλε Jeep φαίνεται να βρίσκεται πίσω από το Cybercab και να επηρεάζεται από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το Jeep φαίνεται να εγκλωβίζεται πίσω από το αυτόνομο Tesla, καθώς το Cybercab σταματά εξαιτίας του άνδρα. Ο οδηγός του τελικά αλλάζει λωρίδα και προσπερνά, όμως το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί διαφορετικά εάν δεν αντιλαμβανόταν εγκαίρως τι συνέβαινε μπροστά του.

Δεν είναι παιχνίδι η αυτόνομη οδήγηση

Το γεγονός ότι ένα αυτόνομο όχημα μπορεί να εντοπίσει έναν πεζό και να φρενάρει δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να προσπαθεί κάποιος να το κάνει να αντιδράσει. Ακόμη περισσότερο όταν το «πείραμα» πραγματοποιείται σε πραγματικό δρόμο και υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα γύρω.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς το Cybercab βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο ελέγχου στις ΗΠΑ. Η National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) έχει ξεκινήσει έρευνα μετά την εμπορική ανάπτυξη περιορισμένου αριθμού Cybercab στο Austin του Τέξας. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η Tesla πιστοποίησε ότι το Cybercab συμμορφώνεται με τα ισχύοντα Federal Motor Vehicle Safety Standards, παρά το γεγονός ότι το όχημα δεν διαθέτει πεντάλ φρένου, πεντάλ γκαζιού, τιμόνι και καθρέφτες.