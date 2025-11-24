Το Hilux της Toyota δεν χρειάζεται συστάσεις καθώς πρόκειται για ένα θρυλικό Pick-up, συνώνυμο της αντοχής και των off road ικανοτήτων. Μάλιστα πριν περίπου δύο εβδομάδες, η ιαπωνική φίρμα παρουσίασε τη νέα, 9η γενιά του, η οποία δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η εξέλιξη του μοντέλου.

Η ομάδα του Mighty Car Mods, βρήκε και αγόρασε στο Marketplace του Facebook, ένα Toyota Hilux 3ης γενιάς, χρονολογίας 1982. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όταν πέρασε τη γραμμή παραγωγής πριν τέσσερις δεκαετίες, απέδιδε κάτω από 100 άλογα, όμως οι πρωταγωνιστές του βίντεο, αντικατέστησαν το αρχικό κινητήριο σύνολο με έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2.7λτ. από Hilux νεότερης γενιάς, ο οποίος αποδίδει 160 άλογα και 246 Nm ροπής.

Η ομάδα όμως ήθελε να φτιάξει το απόλυτο sleeper (μοντέλο που δεν δείχνει γρήγορο, αλλά είναι) και έτσι προχώρησαν σε αρκετές μηχανικές βελτιώσεις όπως: τοποθέτηση turbo (G25 550), μεγαλύτερα φρένα, νέο intercooler, custom εξάτμιση τιτανίου, νέο άξονα μετάδοσης κίνησης, νέο πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενώ μία ECU Haltech R3 είναι πλέον ο εγκέφαλος που χειρίζεται και συντονίζει τα πάντα σε αυτό το Hilux.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, το χαμόγελο του πρωταγωνιστή δείχνει απόλυτα τον λόγο αλλά και την επιτυχία του project (η οδήγηση του ξεκινά στο 8ο λεπτό). Τέτοιες κατασκευές είναι εξαιρετικά διασκεδαστικές καθώς παίρνεις κάτι σχετικά συνηθισμένο και οικονομικό και του δίνεις νέα ζωή ως ένα όχημα έτοιμο να σου χαρίσει χαμόγελα και εμπειρίες.

Το συγκεκριμένο Hilux είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα sleepers που έχουμε δει, ενώ εάν απλά το ακούγαμε αντί να το βλέπαμε, σίγουρα θα πιστεύαμε πως πρόκειται για κάποιο RS μοντέλο.