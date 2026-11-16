Ο 33χρονος επιχειρηματίας και συλλέκτης καρτών Pokémon απέκτησε μια Bugatti Chiron του 2019, την οποία έντυσε με μια ιδιαίτερη διακόσμηση εμπνευσμένη από τον κόσμο των δημοφιλών ιαπωνικών χαρακτήρων. Έτσι, στο σκούρο μπλε αμάξωμα υπάρχουν γαλάζιες λεπτομέρειες, ενώ στις δύο πόρτες δεσπόζει ο Mega Charizard X, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του γνωστού Pokémon.

Και αν νομίζετε ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη επιλογή, κάνετε λάθος. Στο γκαράζ του Peng βρίσκεται και μια Lamborghini Urus, η οποία έχει αποκτήσει αντίστοιχη διακόσμηση, αυτή τη φορά με τον Mega Charizard Y!

Αγόρασε την Bugatti χωρίς καν να τη δει από κοντά

Η απόκτηση της Chiron είχε τη δική της περιπέτεια. Σύμφωνα με το Autoevolution, ο Peng αναζητούσε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και εκείνη την περίοδο υπήρχαν μόλις δύο διαθέσιμες Bugatti Chiron προς πώληση στον Καναδά.

Αρχικά είχε επιλέξει ένα διαφορετικό αυτοκίνητο, όμως ένας φίλος του τον συμβούλεψε να μην προχωρήσει, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την κατάστασή του. Έτσι, κατέληξε στη δεύτερη διαθέσιμη επιλογή, την οποία αγόρασε χωρίς να τη δει προηγουμένως από κοντά. Η συγκεκριμένη Chiron είχε κατασκευαστεί το 2019 και, όταν άλλαξε χέρια, είχε διανύσει μόλις περίπου 1.800 χιλιόμετρα. Επιπλέον, διέθετε εκτεταμένη εγγύηση έως τον Απρίλιο του 2027, ένα σημαντικό στοιχείο για ένα τόσο σύνθετο και ακριβό hypercar.

Κάτω από τα Pokémon κρύβονται 1.500 ίπποι

Πίσω από την ιδιαίτερη εμφάνιση δεν κρύβεται κάποια ειδική έκδοση ή μηχανική μετατροπή. Η Chiron διατηρεί το εργοστασιακό σύστημα κίνησης, με τον θηριώδη 8λιτρο W16 κινητήρα και τα τέσσερα turbo, ο οποίος αποδίδει 1.500 ίππους και 1.600 Nm ροπής.

Η ισχύς περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Οι επιδόσεις παραμένουν εξωπραγματικές, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου 2,4 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 420 χλμ./ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διακόσμηση αποτελεί προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη και όχι κάποια επίσημη έκδοση της Bugatti. Η εταιρεία διαθέτει βέβαια το πρόγραμμα εξατομίκευσης Sur Mesure, μέσω του οποίου δημιουργεί μοναδικές διαμορφώσεις για τους πελάτες της, όμως το Pokémon Chiron δεν παρουσιάζεται ως εργοστασιακό project της γαλλικής φίρμας.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας, ωστόσο, δεν βρίσκεται ούτε στον κινητήρα ούτε στα γραφικά του αμαξώματος

Ο Jesse Peng έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα Pokémon, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις έξι ετών. Τότε μετακόμισε από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και χωρίς να έχει φίλους στο νέο του περιβάλλον. Τα Pokémon έγιναν ο τρόπος του να γνωρίσει άλλα παιδιά με κοινά ενδιαφέροντα, να δημιουργήσει φιλίες και σταδιακά να μάθει τη γλώσσα. Όπως ο ίδιος εξηγεί, αυτή η ενασχόληση επηρέασε καθοριστικά τη ζωή του, ενώ μέσω αυτής γνώρισε και τη μελλοντική σύζυγό του.

Σήμερα, εκτός από επιχειρηματίας και επενδυτής στον χώρο των ακινήτων, είναι ιδιαίτερα γνωστός στον κόσμο των συλλεκτών καρτών Pokémon. Μαζί με τη σύζυγό του έχει επίσης στην ιδιοκτησία του το κατάστημα Vancity CJ στο Ρίτσμοντ της Βρετανικής Κολομβίας, ενώ διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές καρτών Pokémon στον Καναδά, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ανοίγει την Bugatti για να καθίσουν μέσα οι θαυμαστές

Παρά την αξία και τη σπανιότητα του αυτοκινήτου, ο Peng δεν θέλει να το μετατρέψει σε ένα έκθεμα που θα μένει κλειδωμένο σε ένα κλιματιζόμενο γκαράζ. Αντίθετα, το οδηγεί και δεν ενοχλείται όταν οι περαστικοί σταματούν για να το φωτογραφίσουν ή να τον ρωτήσουν γι’ αυτό. Μάλιστα, επιτρέπει σε ορισμένους θαυμαστές να καθίσουν στο εσωτερικό του και να φωτογραφηθούν, ενώ στηρίζει και δράσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Και κάπου εδώ έρχεται η μεγαλύτερη αντίθεση της ιστορίας. Παρότι έχει στην κατοχή του ένα hypercar 1.500 ίππων και μπορεί να διαθέσει τεράστια ποσά για τα αυτοκίνητα και τις συλλογές του, ο ίδιος δηλώνει πως εξακολουθεί να ταξιδεύει με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.

Όπως ο ίδιος λέει, η Bugatti δεν είναι απλώς ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Είναι ένα προσωπικό σύμβολο της διαδρομής του, από το παιδί που δυσκολευόταν να κάνει φίλους σε μια ξένη χώρα μέχρι τον επιτυχημένο επιχειρηματία που μπορεί πλέον να αποκτήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα στον κόσμο.