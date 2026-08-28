Ο Max Verstappen έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου, έχει κερδίσει αγώνες Formula 1 από την πρώτη θέση, από το τέλος του grid και έχει δώσει αμέτρητες μάχες τροχό με τροχό. Αυτή τη φορά, όμως, η πρόκληση είναι εντελώς διαφορετική.

Ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 θα επιστρέψει στις ρίζες του, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπος όχι με έναν, δύο ή 19 αντιπάλους. Θα πρέπει να κυνηγήσει 100 οδηγούς ταυτόχρονα, σε έναν αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Silverstone και θα μεταδοθεί ζωντανά.

Το «Max vs 100», όπως ονομάζεται το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Verstappen να ξεκινά από την τελευταία θέση μιας απίστευτης εκκίνησης με 101 kart στην πίστα.

Ένας εναντίον 100

Η ιδέα είναι απλή και γι’ αυτό ακριβώς τόσο ενδιαφέρουσα.Ο Max Verstappen θα ξεκινήσει τελευταίος και θα πρέπει να περάσει όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Το event πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα στις εγκαταστάσεις του Silverstone, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και τα 101 kart ταυτόχρονα. Τον σχεδιασμό ανέλαβε ο Γάλλος οδηγός και σχεδιαστής kart David Terrien.

Το grid δεν θα αποτελείται αποκλειστικά από επαγγελματίες οδηγούς. Αντιθέτως, θα περιλαμβάνει αθλητές της Red Bull, gamers, streamers, δημιουργούς περιεχομένου, celebrities, προσωπικότητες των social media αλλά και απλούς φίλους του motorsport.

Ο Verstappen επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα

Για τον Ολλανδό, το karting δεν είναι απλώς μια παράξενη τηλεοπτική πρόκληση. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η αγωνιστική του καριέρα. Ο Verstappen μπήκε σε kart από την ηλικία των τεσσάρων ετών και πριν φτάσει στη Formula 1 πέρασε πολλά χρόνια αγωνιζόμενος στις μικρές κατηγορίες. Όπως έχει εξηγήσει και ο ίδιος, το karting είναι το μέρος όπου ένας οδηγός μαθαίνει τις βασικές αρχές των αγώνων: εκκινήσεις, άμυνα, προσπεράσεις και, κυρίως, την κατανόηση της πρόσφυσης.

Θα μπορεί να μιλάει με τους αντιπάλους του

Το «Max vs 100» δεν σχεδιάστηκε ως ένας κλασικός αγώνας karting. Πρόκειται περισσότερο για ένα μεγάλο τηλεοπτικό και ψυχαγωγικό show γύρω από τον Verstappen. Η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει κινηματογραφικές λήψεις από drones, ζωντανά δεδομένα, τηλεμετρία και γραφικά που θυμίζουν videogame, ώστε ο θεατής να μπορεί να παρακολουθεί τη δράση με διαφορετικό τρόπο από έναν συμβατικό αγώνα.

Μάλιστα, ο Verstappen θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω ασυρμάτου με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δράσης, κάτι που αναμένεται να προσθέσει ακόμη περισσότερο θέαμα.

Πότε θα το δούμε;

Το «Max vs 100» θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ESPN on Disney+, στις αγορές όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Στις ΗΠΑ θα υπάρχει επίσης ζωντανή μετάδοση μέσω της εφαρμογής ESPN για τους συνδρομητές του ESPN Unlimited.