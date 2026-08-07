Υπάρχουν οδηγοί που πανηγυρίζουν όταν το αυτοκίνητό τους ξεπεράσει τα 300.000 χιλιόμετρα και υπάρχει και ο Gary Driscoll από την Αυστραλία, ο οποίος κατάφερε να φτάσει το Toyota Land Cruiser Sahara του στα 999.999 χιλιόμετρα.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο το νούμερο. Είναι πως το Land Cruiser του 2009 εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον εργοστασιακό V8 biturbo diesel κινητήρα των 4,5 λίτρων και το αρχικό αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Ο Driscoll αγόρασε το ιαπωνικό SUV καινούργιο το 2010 και για 16 χρόνια διένυε καθημερινά περισσότερα από 180 χιλιόμετρα στους επαρχιακούς δρόμους της Αυστραλίας. Το μυστικό της μακροζωίας; Σύμφωνα με τον ίδιο, η σωστή συντήρηση. Το βιβλίο service περιλαμβάνει 100 σφραγίδες αντιπροσωπείας, κάτι που σημαίνει συντήρηση περίπου κάθε 10.000 χιλιόμετρα.

Το 1.000.000ό χλμ.

Αντί να ξεπεράσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης σταμάτησε το αυτοκίνητο ακριβώς στα 999.999 χλμ. και το παρέδωσε σε αντιπροσωπεία της Toyota ως έκθεμα αξιοπιστίας. Πλέον το Land Cruiser βγαίνει σε δημοπρασία και ο νέος ιδιοκτήτης θα είναι εκείνος που θα γράψει το ιστορικό εκατομμυριοστό χιλιόμετρο.

Και υπάρχει ακόμη ένα μυστήριο, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι θα δείξει το εξαψήφιο οδόμετρο μόλις περάσει το 1.000.000 χλμ. Θα μηδενίσει; Θα κολλήσει στο 999.999; Η απάντηση θα δοθεί από τον επόμενο κάτοχο.