Τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε κάμερες που παρακολουθούν τον οδηγό, ώστε να διασφαλίζουν ότι παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο. Όπως φαίνεται όμως, ορισμένοι ιδιοκτήτες Tesla βρήκαν έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο να ξεγελούν το σύστημα χρησιμοποιώντας πλαστικά κεφάλια που τοποθετούνται μπροστά από την κάμερα της καμπίνας.

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Το φαινόμενο καταγράφηκε αρχικά στην Κίνα, όπου οδηγοί αγοράζουν μικρές φιγούρες που απεικονίζουν διάσημα πρόσωπα ή γενικές ανθρώπινες μορφές και τις στερεώνουν κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη. Η κάμερα του αυτοκινήτου φαίνεται να αναγνωρίζει το αντικείμενο ως πρόσωπο, επιτρέποντας στο σύστημα να θεωρεί ότι ο οδηγός παρακολουθεί κανονικά τον δρόμο. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι χρήστες δείχνουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, να κοιτούν αλλού ή ακόμη και να απομακρύνουν το βλέμμα τους από τον δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις του οχήματος.

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Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται μόνο πλαστικές φιγούρες. Σύμφωνα με αναφορές, κάποιοι οδηγοί έχουν δοκιμάσει φωτογραφίες προσώπων, ειδικές κάρτες που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ανοιγοκλεισίματος των ματιών, ακόμη και μικρές οθόνες που προβάλλουν βίντεο ενός ανθρώπου που κοιτάζει μπροστά.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία. Όσο πιο εξελιγμένα γίνονται τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τόσο περισσότεροι χρήστες προσπαθούν να βρουν τρόπους να παρακάμψουν τους περιορισμούς ασφαλείας τους. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που εμφανίζονται τέτοιες πρακτικές, καθώς στο παρελθόν είχαν καταγραφεί περιπτώσεις οδηγών που χρησιμοποιούσαν ειδικά βάρη στο τιμόνι για να ξεγελούν τους αισθητήρες παρουσίας χεριών.

Για την ώρα η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει λάβει μαζικές διαστάσεις. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει πόσο δύσκολο είναι για τις εταιρείες να σχεδιάσουν συστήματα που όχι μόνο λειτουργούν σωστά, αλλά και δεν μπορούν να παρακαμφθούν από τους ίδιους τους χρήστες.