Ένα πραγματικά τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε από dashcam αυτοκινήτου σε δρόμο στο Τέξας των ΗΠΑ, δείχνοντας πόσο εύκολα μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο, αλλά και πόσο κρίσιμο είναι να υπολογίζουμε συνεχώς σε… λάθος του άλλου.

Στο βίντεο φαίνεται ένα όχημα να επιχειρεί προσπέραση σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή όμως εμφανίζεται από απέναντι το αυτοκίνητο με την dashcam, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες για βέβαιη, ταχύτατη μετωπική σύγκρουση.

Ο οδηγός όμως με τη dashcam, είχε την προσοχή του στο δρόμο, αντέδρασε άμεσα, έκοψε το τιμόνι και με σωστό ελιγμό κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική, να αποφύγει τα υπόλοιπα οχήματα του δρόμου και εν τέλει να σταματήσει με ασφάλεια στο γρασίδι.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν πόσο κοντά βρέθηκαν τα εμπλεκόμενα οχήματα σε μια σοβαρή σύγκρουση και να επαινούν την ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού που απέφυγε το ατύχημα.

Το βίντεο αποτελεί άλλη μια υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβουν οι επικίνδυνες προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους χωρίς διαχωριστική νησίδα, όπου ένα (δολοφονικό) λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Πώς λέτε να αντιδρούσε ένα όχημα που θα κινούνταν με ενεργοποιημένη την αυτόνομη οδήγηση;