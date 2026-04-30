Ένα ακόμη περιστατικό έντονης οδικής βίας έρχεται να δείξει πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση στον δρόμο. Στη Georgia των Η.Π.Α. ένας οδηγός συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, όταν έπεσε με το όχημά του σε ομάδα ποδηλατών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να βρέθηκε πίσω από ομάδα περίπου δέκα ποδηλατών και βγήκε εκτός εαυτού επειδή καταλάμβαναν τη λωρίδα κυκλοφορίας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον οδηγό να κορνάρει και να φωνάζει, πριν τελικά περάσει στην πράξη, χτυπώντας τουλάχιστον δύο εξ αυτών.

Από τη σύγκρουση,δύο ποδηλάτες τραυματίστηκαν ευτυχώς όχι σοβαρά, ενώ το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη. Ο οδηγός, ηλικίας περίπου 70 ετών, συνελήφθη και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι το όχημα χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά ως «όπλο».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την επικίνδυνη ένταση που επικρατεί συχνά ανάμεσα σε οδηγούς και ποδηλάτες. Επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συνύπαρξης διαφορετικών χρηστών του δρόμου, ειδικά σε μέρη όπου η ποδηλασία αυξάνεται αλλά οι υποδομές δεν ακολουθούν πάντα τον ίδιο ρυθμό. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη ξεκάθαρου διαχωρισμού δημιουργεί συνθήκες έντασης, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε επικίνδυνες εκρήξεις θυμού.

Οι χρήστες πάντως των social, ρίχνουν ευθύνες και στους ποδηλάτες που δεν ήταν σχηματισμένοι σε μονή σειρά, ώστε να καταλαμβάνουν όσο τον δυνατόν λιγότερο οδόστρωμα.