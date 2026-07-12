Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο Trans-Canada Highway του Καναδά, όταν οδηγός ενός Tesla Model Y φέρεται να αποκοιμήθηκε ενώ το όχημα κινούνταν με περίπου 100 χλμ./ώρα.

Το βίντεο τραβήχτηκε από διερχόμενη οδηγό, η οποία παρατήρησε ότι η γυναίκα πίσω από το τιμόνι είχε γείρει το κεφάλι της και έδειχνε να κοιμάται, ενώ το αυτοκίνητο συνέχιζε κανονικά την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό όμως που έκανε την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή ήταν ότι, σύμφωνα με τη μάρτυρα που κατέγραψε το περιστατικό, στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά, τα οποία επίσης κοιμόντουσαν την ώρα που το Tesla κινούνταν χωρίς ενεργή επίβλεψη από τον οδηγό.

Το συγκεκριμένο Model Y εκτιμάται ότι ήταν εξοπλισμένο με το σύστημα Full Self-Driving της Tesla. Ωστόσο (όπως τονίζει συχνά η ίδια η εταιρία) πρόκειται για σύστημα υποβοήθησης επιπέδου 2, το οποίο απαιτεί ο οδηγός να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός φορούσε μεγάλα γυαλιά ηλίου, τα οποία ενδέχεται να εμπόδισαν το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού να διαπιστώσει ότι είχε αποκοιμηθεί. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο πώς παρακάμφθηκε η απαίτηση του συστήματος για συνεχή επαφή με το τιμόνι (πιθανότατα με κάποιο μικρό αλλά βαρύ αντικείμενο).

Τι είναι πραγματικά το Full Self-Driving

Παρά την ονομασία του, το Full Self-Driving δεν αποτελεί πλήρως αυτόνομο σύστημα οδήγησης. Πρόκειται για τεχνολογία επιπέδου SAE Level 2, η οποία απαιτεί συνεχώς την προσοχή του οδηγού και την ετοιμότητά του να αναλάβει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο μπορεί να ελέγχει τιμόνι, επιτάχυνση και φρένα σε πολλές περιπτώσεις, όμως ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του.

Η οδηγός αντιμέτωπη ακόμα και με ποινικές διώξεις

Οι Αρχές έχουν ήδη τα στοιχεία του οχήματος και διερευνούν την υπόθεση. Εκπρόσωπος της Τροχαίας ανέφερε ότι η οδηγός θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες που κυμαίνονται από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έως και ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αμέλειας λόγω της παρουσίας των δύο παιδιών στο όχημα.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει ότι, ακόμη και στα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, η ευθύνη παραμένει στον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι. Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό, δεν μπορεί όμως να τον αντικαταστήσει.