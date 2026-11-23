Η τεχνολογία των σύγχρονων αυτοκινήτων υπόσχεται να κάνει τη ζωή των οδηγών ευκολότερη, αναλαμβάνοντας ακόμη και εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση. Υπάρχουν, όμως, φορές που τα ηλεκτρονικά συστήματα φαίνεται να έχουν τη δική τους άποψη. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Κίνα, όπου ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιχείρησε να παρκάρει ούτε μία, ούτε δέκα, αλλά συνολικά 868 φορές μέσα σε μία νύχτα!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται μόνο του περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, πραγματοποιώντας συνεχώς ελιγμούς στάθμευσης. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα να κινείται προς τα εμπρός, να κάνει όπισθεν, να διορθώνει τη θέση του και να επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά. Ένας φύλακας ασφαλείας, ακούγοντας τους θορύβους και βλέποντας το αυτοκίνητο να κινείται χωρίς οδηγό, πλησίασε για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όταν έφτασε κοντά του, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα στην καμπίνα.

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Η πραγματική έκπληξη ήρθε το επόμενο πρωί, όταν ο ιδιοκτήτης έλεγξε το ιστορικό λειτουργίας του αυτοκινήτου. Εκεί διαπίστωσε ότι το σύστημα αυτόματης στάθμευσης είχε ενεργοποιηθεί 868 φορές όσο εκείνος κοιμόταν.

Έφταιγε κάποιο σφάλμα ή κάποιος έδινε εντολές από το κινητό;

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την παράξενη συμπεριφορά. Μία από τις πιθανές εκδοχές είναι κάποιο πρόβλημα στο λογισμικό του συστήματος αυτόματης στάθμευσης, το οποίο ενδεχομένως να είχε εγκλωβιστεί σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο εντολών.

Μία άλλη πιθανότητα είναι η επανειλημμένη ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης στάθμευσης μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί υποθέσεις ότι ο χαμηλός φωτισμός ή οι δυσδιάκριτες διαγραμμίσεις του υπόγειου πάρκινγκ ενδέχεται να δυσκόλεψαν την αναγνώριση των θέσεων από τους αισθητήρες του αυτοκινήτου.