Το να κάνεις κόντρα σε δημόσιο δρόμο, είναι πάντα μία κακή ιδέα. Το να επιλέγεις μάλιστα δρόμο γεμάτο κίνηση και να το κάνεις με ένα αυτοκίνητο που δεν είναι φτιαγμένο για κάτι τέτοιο, έχοντας και τα παιδιά σου μέσα, τότε μιλάμε για απόλυτη συνταγή ανευθυνότητας και καταστροφής.

Όλα τα παραπάνω έκανε ένας οδηγός στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. καθώς έχοντας τα παιδιά του μέσα στο Yaris sedan του (στο οποίο φαίνεται να υπάρχει αεροτομή και εισαγωγή αέρα στο καπό), αποφάσισε να κάνει κόντρα με έναν μοτοσικλετιστή, σε δρόμο γεμάτο κίνηση, μέρα μεσημέρι.

Τα πλάνα από dashcam άλλου οδηγού, δείχνουν το αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα περίπου 85-90χλμ./ώρα και σε προσπάθεια του να κάνει σφήνα ανάμεσα στα μπροστινά αυτοκίνητα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε ένα GMC.

Παρόλο που το όχημα του ανεγκέφαλου οδηγού παθαίνει μεγάλη ζημιά, ο ίδιος πατάει τέρμα γκάζι και προσπαθεί να εξαφανιστεί από το σημείο. Για κακή του τύχη (και καλή όλων των άλλων), λίγα αυτοκίνητα πιο πίσω ήταν περιπολικό το οποίο τα είδε όλα και αμέσως καταδίωξε και σταμάτησε τον επικίνδυνο οδηγό.

Σύμφωνα με την αρχική ανάρτηση, ο ανεύθυνος οδηγός (και πατέρας) συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή μέσα σε λίγες ώρες, μιας και εκτός των άλλων, μέσα στο αμάξι του είχε και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.