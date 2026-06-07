Ένας δρόμος στις ΗΠΑ έχει γίνει viral στο διαδίκτυο χάρη σε δύο σαμαράκια μείωσης ταχύτητας που έχουν τοποθετηθεί σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους, ώστε αρκετά οχήματα καταλήγουν να αναπηδούν, να χτυπούν στην άσφαλτο ή ακόμη και να σηκώνονται στιγμιαία από το οδόστρωμα. Τα σχετικά βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και έχουν μετατρέψει το συγκεκριμένο σημείο σε… αξιοθέατο του διαδικτύου.

Το φαινόμενο καταγράφεται εδώ και χρόνια από κάμερα που βρίσκεται σε σπίτι απέναντι από τον δρόμο. Ο ιδιοκτήτης του καναλιού «Speed Bump Olympics» ανεβάζει συνεχώς νέα βίντεο με οδηγούς που προσεγγίζουν το πρώτο σαμαράκι με υπερβολική ταχύτητα, μόνο για να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα δεύτερο ακριβώς λίγα μέτρα αργότερα. Το αποτέλεσμα είναι συχνά θεαματικό, αλλά καθόλου ευχάριστο για την ανάρτηση και το αμάξωμα των οχημάτων.

Στα βίντεο πρωταγωνιστούν τα πάντα. Από μικρά hatchback και SUV μέχρι pick-up και περιπολικά. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνονται σπίθες να πετάγονται από το κάτω μέρος των αυτοκινήτων όταν αυτό έρχεται σε επαφή με την άσφαλτο, ενώ άλλα οχήματα χτυπούν προφυλακτήρες και ποδιές καθώς προσγειώνονται μετά το δεύτερο σαμαράκι.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, ο άνθρωπος που καταγράφει τα περιστατικά υποστηρίζει ότι στα χρόνια που παρακολουθεί το σημείο δεν έχει δει κάποιο σοβαρό ατύχημα να προκαλείται από τα συγκεκριμένα σαμαράκια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προκαλέσει ζημιές σε δεκάδες οχήματα.

Το περιστατικό άνοιξε και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον σχεδιασμό τέτοιων παρεμβάσεων στους δρόμους. Τα σαμαράκια έχουν ως στόχο να μειώνουν την ταχύτητα των οχημάτων σε κατοικημένες περιοχές, όμως όταν το ύψος ή η μεταξύ τους απόσταση δεν είναι σωστά μελετημένα, μπορούν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα αντί να λύνουν τα υπάρχοντα. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα σχολιάζουν ότι τα συγκεκριμένα σαμαράκια φαίνεται να πετυχαίνουν τον στόχο τους, καθώς μετά το πρώτο… μάθημα δύσκολα κάποιος οδηγός θα ξαναπεράσει από το σημείο με την ίδια ταχύτητα.