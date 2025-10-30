Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας ενέκρινε την Τρίτη μια τροποποίηση του νόμου περί οδικής κυκλοφορίας της χώρας, η οποία εισάγει μέγιστο όριο ταχύτητας 6χλμ./ώρα για όποιον χρησιμοποιεί πεζοδρόμια σε αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο νέος κανονισμός ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες ηλεκτρικών σκούτερ-πατινιών, οι οποίοι έχουν νόμιμη άδεια να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια. Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι το μέτρο στοχεύει στη μείωση των συχνών πλέων συγκρούσεων και στη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών σε πολυσύχναστες ζώνες των πόλεων.

«Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια υπό το πρίσμα του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με σκούτερ», ανέφερε το Politico, επικαλούμενο τον συντάκτη της τροπολογίας, Ľubomír Vážny του αριστερού κόμματος Smer , το οποίο συμμετέχει στον κυβερνώντα συνασπισμό.

Παρόλο που ο νόμος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, οι νομοθέτες δεν έχουν ακόμη εξηγήσει πώς οι αρχές θα επιβάλουν το όριο ταχύτητας των 6 χλμ./ώρα στα πεζοδρόμια.

Πρόστιμο εάν κάνεις γρήγορα τζόκινγκ στο πεζοδρόμιο

Ο μέσος ρυθμός βαδίσματος κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 χλμ. την ώρα, αλλά σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, η ταχύτητα των 6,4 χλμ./ώρα θεωρείται μέτριος ρυθμός για κάποιον με καλή φυσική κατάσταση – εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν ακόμη και όσοι περπατούν γρήγορα θα μπορούσαν να παραβιάσουν το όριο.

Ο Μάρτιν Πέκαρ, βουλευτής της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι το μέτρο στοχεύει στο λάθος ζήτημα: «Αν θέλουμε λιγότερες συγκρούσεις, χρειαζόμαστε περισσότερους ποδηλατόδρομους, όχι παράλογα όρια που είναι φυσικά αδύνατο να ακολουθηθούν. Με την αναφερόμενη ταχύτητα, ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του».