Πόσες φορές έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα κόκκινο φανάρι και έχουμε ακούσει τον οδηγό πίσω μας να κορνάρει επίμονα, λες και ο ήχος της κόρνας μπορεί να κάνει το πράσινο να ανάψει νωρίτερα; Στη Βομβάη της Ινδίας αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν αυτήν ακριβώς τη συνήθεια με έναν πρωτότυπο τρόπο. Όποιος κορνάρει υπερβολικά, τιμωρείται με ακόμη μεγαλύτερη αναμονή στο κόκκινο, καθώς η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από την αρχή.

Η ιδέα δοκιμάστηκε πριν λίγα χρόνια, όταν η αστυνομία της ινδικής μεγαλούπολης παρουσίασε το σύστημα με ένα βίντεο που έγινε viral. Το μήνυμα ήταν «Honk more, wait more» δηλαδή, «Κορνάρε περισσότερο, περίμενε περισσότερο». Και, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες εκκλήσεις για καλύτερη οδική συμπεριφορά, εδώ υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για να αφήσει κανείς την κόρνα ήσυχη.

Το φανάρι που «εκδικείται» τις κόρνες

Το σύστημα, που ονομάστηκε The Punishing Signal, βασιζόταν σε ειδικούς μετρητές έντασης ήχου, οι οποίοι συνδέθηκαν με φωτεινούς σηματοδότες σε επιλεγμένες διασταυρώσεις της Βομβάης. Η λειτουργία του ήταν απλή. Όταν ο θόρυβος από τις κόρνες ξεπερνούσε τα 85 ντεσιμπέλ, ο χρονομετρητής του κόκκινου φαναριού μηδενιζόταν και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινούσε ξανά. Έτσι, αντί να κερδίζουν χρόνο κορνάροντας, οι ανυπόμονοι οδηγοί κατέληγαν να περιμένουν ακόμη περισσότερο.

Και το καλύτερο; Δίπλα στο φανάρι εμφανιζόταν το κατάλληλο μήνυμα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβαινε. Η λογική ήταν να μετατραπεί μια καθημερινή κακή συνήθεια σε κάτι που θα είχε άμεσο και ορατό κόστος για εκείνον που την υιοθετούσε.

Γιατί δοκιμάστηκα μια τέτοια λύση;

Στη Βομβάη, η συνεχής χρήση της κόρνας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα. Πολλοί οδηγοί κορνάρουν ακόμη και όταν είναι ακινητοποιημένοι σε κόκκινο φανάρι, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Το αποτέλεσμα είναι μια εκκωφαντική ηχητική ατμόσφαιρα, η οποία επιβαρύνει την καθημερινότητα κατοίκων και οδηγών. Η τροχαία της πόλης ήθελε να περιορίσει την ηχορύπανση και να βελτιώσει την οδική συμπεριφορά. Η υπερβολική χρήση της κόρνας, άλλωστε, δεν δημιουργεί μόνο θόρυβο, αλλά εντείνει το άγχος και την ένταση στους δρόμους, χωρίς να βοηθά ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Τελικά η αστυνομία αφαίρεσε το συγκεκριμένο σύστημα καθώς οι οδηγοί αντί να… συμμορφωθούν, εξαγριώθηκαν.