«Σερφάροντας» στα κοινωνικά δίκτυα, πέσαμε επάνω σε μία σύνθεση φωτογραφιών, όπου απεικονίζονται ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, σε επίσημες φωτογραφίσεις με διάφορους ξένους ηγέτες.

Ως εδώ θα λέγαμε «όλα καλά» και τίποτε το περίεργο, μιας και είναι θεσμός οι επίσημες φωτογραφίσεις διαφορων ηγετών μεταξύ τους, όταν κάνουν επίσημες επισκέψεις.

Αυτό που δεν περιμέναμε ποτέ όμως είναι πως ολόκληρος «Λευκός Οίκος» η προεδρία των ΗΠΑ δηλαδή και το γραφείο Τύπου της, να κατασκευάζει fake (δηλαδή πλαστές) φωτογραφίες για τα αντίστοιχα δελτία Τύπου που κυκλοφορεί.

Όπως μπορούν να διαπιστώσουν οι αναγνώστες, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ παρατηρητικότητα ώστε να καταλάβουμε, πως το ζεύγος Τραμπ σε κάθε φωτογραφία δίπλα σε ξένους ηγέτες, φορά τα ίδια ακριβώς ρούχα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει την ίδια ακριβώς κίνηση, η Μελάνια έχει το ίδιο ακριβώς χαμόγελο.

Ακόμη και οι τσακίσεις των ρούχων τους είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο σε κάθε φωτογραφία.

Άραγε έχει πέσει τόση… φτώχεια στον Λευκό Οίκο που δεν μπορεί να προσλάβει έναν φωτογράφο που θα καταγράφει κάθε επίσημη επίσκεψη;

Μήπως είναι ιδέα του Αμερικανού προέδρου γιατί πολύ απλά βαριέται να στέκεται να φωτογραφίζεται με κάθε ξένο ηγέτη που τον επισκέπτεται;

Όπως έγραψε και ο χρήστης του facebook που ανακάλυψε τις φωτογραφίες, άραγε στήνουν τους ξένους ηγέτες δίπλα σε κέρινα ομοιώματα του προεδρικού ζεύγους;

Ή έχουμε πέσει όλοι θύματα μιας μαζικής απάτης;