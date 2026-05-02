Η Κίνα θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο προχωρημένες χώρες στον κόσμο στα αυτόνομα οχήματα και ειδικά στα αυτοκινούμενα ταξί. Όμως ένα περιστατικό που προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος φαίνεται πως ανάγκασε τις αρχές να πατήσουν προσωρινά… φρένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα, η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την έκδοση νέων αδειών για robotaxi και αυτόνομα οχήματα επιπέδου L4, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη Wuhan με οχήματα της υπηρεσίας Apollo Go της Baidu.

Το συμβάν έγινε στα τέλη Μαρτίου, όταν περίπου 200 robotaxi σταμάτησαν ξαφνικά στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα και προκαλώντας ακόμη και μικροσυγκρούσεις. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματα για αρκετή ώρα, ενώ σύμφωνα με αναφορές, χρειάστηκαν μέχρι και 30 λεπτά για να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

NEW: Dozens of robotaxis by Baidu stopped on the road in Wuhan, causing crashes on highways and trapping passengers in the cars—some for more than an hour. One passenger told me it took her 30 minutes to even connect to a customer representative. Here’s a video of a crash. pic.twitter.com/fTitNMv8kj — Zeyi Yang 杨泽毅 (@ZeyiYang) April 1, 2026



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μηχανικοί της εταιρείας έδωσαν εντολή στα οχήματα να ακινητοποιηθούν άμεσα ώστε να συλλεχθούν δεδομένα από κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Το αποτέλεσμα όμως ήταν δεκάδες αυτόνομα ταξί να “παγώσουν” ταυτόχρονα μέσα στην κυκλοφορία.

Mar 31: a system failure caused over a hundred robotaxis of 🇨🇳 Baidu’s autonomous ride-hailing service Apollo Go (萝卜快跑) to stop dead in the middle of traffic on the roads and expressways in Wuhan, Hubei province, at around 8:57pm. Many passengers were trapped inside the… pic.twitter.com/Os8FQFM2IV — Byron Wan (@Byron_Wan) April 1, 2026



Το περιστατικό φαίνεται πως ανησύχησε σοβαρά το Πεκίνο. Σύμφωνα με Reuters και Bloomberg, τα υπουργεία Μεταφορών, Βιομηχανίας και Δημόσιας Ασφάλειας κάλεσαν άμεσα μεγάλες εταιρείες του χώρου, ζητώντας πλήρη επανέλεγχο ασφαλείας στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, καμία εταιρεία δεν θα μπορεί να επεκτείνει στόλο robotaxi, να ξεκινήσει νέα πιλοτικά προγράμματα ή να μπει σε νέες πόλεις. Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες πάντως συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Local police have reported that a “system failure” caused a widespread robotaxi outage in Wuhan, China, on April 1. Multiple vehicles operated by Baidu’s Apollo Go were stranded in the middle of roads with their hazard lights flashing. Meanwhile, other vehicles were forced to… pic.twitter.com/qu3K8h5UDd — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 2, 2026



Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Η αγορά robotaxi στην Κίνα αναπτυσσόταν με εκρηκτικό ρυθμό, με αναλυτές να εκτιμούν ότι έως το 2030 θα μπορούσαν να κυκλοφορούν έως και 500.000 αυτόνομα ταξί στη χώρα. Ήδη στα τέλη του 2025 λειτουργούσαν περίπου 4.500 robotaxi σε δέκα μεγάλες κινεζικές πόλεις. Το περιστατικό όμως δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει ακόμη η τεχνολογία. Γιατί όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η ιδέα ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό, ένα software glitch αρκεί για να μετατρέψει ολόκληρη πόλη σε… πάρκινγκ.

Και κάπως έτσι, η χώρα που έμοιαζε έτοιμη να γεμίσει τους δρόμους της με robotaxi, αποφάσισε ξαφνικά να σηκώσει χειρόφρενο.