Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όταν ένα παιδί που βρισκόταν στο εσωτερικό της νέας Mercedes-Benz VLE κατάφερε να θέσει το ηλεκτρικό όχημα σε κίνηση. Το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα πίσω και προσέκρουσε στην κατασκευή του περιπτέρου της γερμανικής εταιρείας, προκαλώντας ζημιές στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών. Στις εικόνες φαίνεται το όχημα να κινείται προς την πίσω πλευρά του εκθεσιακού χώρου, ενώ εκπρόσωπος της Mercedes-Benz αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και επιχειρεί να αντιδράσει, χωρίς να προλάβει να αποτρέψει την πρόσκρουση. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κανείς δεν τραυματίστηκε.

🚨🇫🇷🚗 UNUSUAL: CHILD REVERSES BRAND-NEW MERCEDES VLE INTO WALL AT PARIS MOTOR SHOW A child reportedly activated the new Mercedes-Benz VLE electric vehicle at the Paris Motor Show, causing it to reverse into a wall on the exhibition stand. The incident was captured on video and quickly spread online. No injuries have been reported so far, and Mercedes-Benz has not publicly commented on the incident.

https://t.co/Gp1psaV07f — Nova Intel (@intel_nova) October 18, 2026



Η νέα Mercedes VLE που βρέθηκε στο επίκεντρο

Η VLE είναι ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό πολυμορφικό μοντέλο της Mercedes-Benz, σχεδιασμένο να συνδυάζει τους χώρους και την πρακτικότητα ενός μεγάλου επιβατικού οχήματος με τεχνολογίες άνεσης και ψηφιακές λειτουργίες. Η παρουσίασή της εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να διευρύνει την ηλεκτρική γκάμα της. Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, η Mercedes-Benz παρουσίασε τη VLE μαζί με άλλα νέα μοντέλα και τεχνολογίες της. Η εκδήλωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου, με χιλιάδες επισκέπτες να περνούν καθημερινά από τα περίπτερα των κατασκευαστών.